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拉麵買一送一、豬排丼飯半價　Dream Plaza餐廳開幕優惠懶人包

▲麵屋武藏信義店7/25開幕。（圖／麵屋武藏提供）

▲麵屋武藏信義店開幕前3天祭出買一送一。（圖／麵屋武藏提供）

記者黃士原／台北報導

統一集團新百貨商場「Dream Plaza」將於7月25日開幕，除了全台最大星巴克典藏旗艦店，也有多家餐飲品牌進駐，同時祭出多項好康活動，以下整理各家相關優惠內容。

▲每日限量15碗的「豚天一本」。（圖／麵屋武藏提供）

麵屋武藏

7月25日至7月27日連續3日祭出「買一送一」活動，每日前30名民眾消費任一拉麵品項，即贈送330元拉麵券；9月30日之前加入新會員，消費拉麵主食即免費升級套餐（原價是79元加購）。

▲かつ丼屋 勝急主打豬排丼飯。（圖／慕里諾提供）

かつ丼屋勝急

首波主打招牌「厚切里肌豬排丼飯套餐（430元）」，以230克大份量的厚切豬排，搭配香甜米飯與滑蛋，再淋上鹹香秘製醬汁，份量十足，肉感與蛋香層層堆疊，令人一試成主顧。歡慶開幕，7月25日至27日連續3天，每日前20名點用「厚切里肌豬排丼飯」即可享半價優惠，限量供應、售完為止。

▲台式牛排品牌「排排沾Rock Beef」。（圖／業者提供）

排排沾Rock Beef台式牛排

7月25日歡慶Dream Plaza店開幕，特別推出限時限定優惠，7月25日至7月29日，凡點購任一主餐，即享「免費升級超值多士套餐」，套餐包含招牌法蘭西多士、經典濃湯（每日限量30份）。

▲八色烤肉mini7月25日至7月27日點購人氣商品「醬淋烤牛肉」，即享免費增量50%。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉mini

7月25日至7月27日點購人氣商品「醬淋烤牛肉」，即享免費增量50%，每日限量30份；7月25日至7月31日到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張，價值50元，數量有限，送完為止；7月25日至8月31日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」。

▲黑毛屋本家信義店推出限時三天的「A5日本和牛招待活動」。（圖／乾杯提供）

▲黑毛屋本家信義店推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。（圖／乾杯提供）

黑毛屋本家

黑毛屋本家信義店推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。7月25日至7月27日，凡加入乾杯會員並於現場社群打卡，即可獲贈價值480元的A5日本和牛1份。

▲姜滿堂進駐Dream Plaza。（圖／豆府集團提供）

姜滿堂

7月25日至7月27日點「下班喝一杯」燒啤組（韓國啤酒160元+原味燒酎250元），即可用99元加購蔥鹽牛舌1份（市價280元），每日限量100組，單桌單次限享優惠1次。

▲韓姜熙的小廚房-韓式炸醬麵定食。（圖／豆府提供）

▲韓姜熙的小廚房-韓式炸醬麵定食。（圖／豆府提供）

韓姜熙的小廚房

7月25日至7月27日內用點任一定食，即可用99元加購韓式炸醬麵1份（市價208元），每日限量100組，單桌單次限享優惠1次。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 Dream Plaza

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