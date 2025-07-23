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阿里山自駕玩法！遠眺夕陽雲海、茶園DIY　再搭百年蒸汽火車

▲▼嘉義阿里山。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲阿里山五大美景包括夕陽、雲海。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山怎麼玩最有趣？嘉義縣文化觀光局就推薦自駕玩山林的兩天行程提案，深入山林部落，搭乘森林小火車、體驗揉茶工藝，打造最Chill的暑假回憶。

▲▼嘉義阿里山。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲隱藏於山中的茶園美景。

▲▼嘉義阿里山。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲神木車站。

阿里山地區擁有迷人的高山鐵道、原民文化與生態景觀，是親子旅遊的絕佳選擇。其中最方便的方式就是自駕，第一天前往樂野部落，走訪優遊吧斯鄒族文化園區，了解鄒族的狩獵文化、傳統服飾與歌舞，還能品嘗特色風味餐與高山咖啡。接續造訪阿里山森林遊樂區，搭乘經典森林小火車，一睹阿里山日出、雲海、晚霞、神木及森林火車5大美景。

▲▼嘉義阿里山。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲奮起湖老街。

▲▼嘉義阿里山。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲也能體驗DIY。

隔日則推薦探訪沼平車站、祝山車站、姊妹潭與香林神木等點，走累了，則可在奮起湖老街品嚐美食、感受濃厚的懷舊氛圍，再到旭隆製茶親手體驗傳統手揉茶工藝，了解茶葉製程，感受製茶職人的用心。

想體驗經典蒸汽火車魅力的遊客，也別錯過限定7月31日與8月25日登場的阿里山蒸汽火車體驗，由百年火車頭牽引栩悅號、福森號或檜木列車，載著旅人穿梭雲霧森林，感受穿越時空的鐵道之旅。更多親子遊程資訊可至嘉義縣親子旅官網查詢。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山 台灣特色系列

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