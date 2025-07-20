299元牛排+自助吧吃到飽　貴族世家mini北中南新增3分店

▲貴族世家mini士林承德店昨日開幕。（圖／取自貴族世家mini士林承德店臉書）

記者黃士原／台北報導

「貴族世家mini」是國內知名連鎖牛排品牌「貴族世家」旗下全新業態，主打「精緻平價、剛剛好就好」，299元就能享有排餐+自助吧吃到飽，昨日士林承德店、苗栗府東店及鳳山青年店同步開幕，全台門市增加至10家。

貴族世家mini以「精緻平價、剛剛好就好」為核心概念，最低299元就能享受到排餐+沙拉吧，沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如現烤PIZZA、多樣新鮮水果、咖哩飯、滷肉飯、涼拌小菜、燙青菜、美式炸物、多樣冷熱飲、霜淇淋。

▲貴族世家mini沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如美式炸物、多樣新鮮水果。（圖／取自貴族世家mini士林承德店臉書）

除了廣受歡迎的沙拉吧美食外，貴族世家mini堅持經典台式牛排風味，使用原塊肉排、鐵板現煎保留肉汁與焦香，搭配濃郁黑胡椒或蘑菇醬汁，詮釋屬於台灣人的牛排記憶。

貴族世家mini原本全台已有7家分店，昨日士林承德店、苗栗府東店及鳳山青年店同步開幕，全台門市增加至10家，品牌今年目標是拓展到15家。

▲橫濱牛排平日午餐不限時僅限4家指定門市。（圖／取自橫濱牛排官網）

另外，橫濱牛排平日午餐不限時活動回歸了，這次只有宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用，7月31日前，可從早上11點一路吃到下午5點，越早入場越划算。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

