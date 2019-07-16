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ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ蛋包超療癒！　首爾創意食堂主打日韓混血風

點評：長得好萌～吃起來也療癒的食物哪～
ETtoday餓勢力

▲首爾코로로식당。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

首爾近期有許多餐廳結合日式風格打造出創新的韓式料理，像是將日式定食的用餐模式放入韓式主食及小菜，又或是原本為日式口味的餐點，放入韓式經典的辣調味醬，讓餐點吃起來是日式也是韓式。位於弘大附近的地鐵上水站旁有家日式食堂，店內有道餐點「舒芙蕾蛋包飯」，從厚厚的蛋皮外表到內裡，每一口都是驚喜！

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲以簡約的木質材質做為店面的整體裝潢，打造溫馨的日式風格。

코로로식당以簡約風格作為整體店面設計，從外觀看上去便能感受到滿滿日系風格，而店內的必點餐點絕對是「舒芙蕾蛋包飯」，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ蛋包在視覺上會以為只是厚厚的蛋捲，然而切開來後流出的並非蛋汁，而是發現蛋皮下有著飽滿且蓬鬆的蛋白霜，再配上一口燉飯，放入口中可感受到多重層次的口感，燉飯的醬料可以依照喜愛的口味去做選擇，像是經典的韓式辣醬口味、奶油白醬口味，而各個口味上方的主食分別有韓式辣烤雞、日式鰻魚、香煎培根。

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲韓式辣烤雞蛋包飯，上方整塊雞肉的厚度與下方的蛋包不相上下。

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲切開來的蛋包可以看到裡頭有飽滿的蛋白霜。

除了舒芙蕾蛋包飯外，許多客人也會點義大利麵，店內的麵食餐點有奶油白醬、番茄紅醬、清炒這三種味道做為基底，其中明太子為蛋包飯之外的人氣餐點，濃郁香氣的明太子混著白醬在嘴裡化開，不鹹也不膩可說是非常順口。附餐的部分則有經典的日式炸物可以做選擇，像是日式炸蝦、日式炸雞等，沒有包裹過厚麵衣外皮的炸物，讓炸物吃起來不會過於油膩。

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲明太子白醬義大利麵，拌勻後食用更美味。

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲經典日式炸蝦，建議搭配一旁的檸檬一起食用口感更加清爽。


餐前和一般韓式餐廳一樣會提供餐點搭配之小菜，而不一樣的地方則是有提供奶油餐包和草莓醬提供客人使用，這些吃完一樣都可以和店家要求再續加。在韓國不一定要吃韓式料理，有機會也可以嘗試這樣的創意食堂。

▲首爾코로로식당。（圖／記者陳羿妏攝）

▲彷彿至西餐廳用餐，餐前有餐包可以享用。

코로로식당

地址：서울특별시 상수동 316-13 1층

時間：11：30 - 22：00

關鍵字： 코로로식당 首爾美食 弘大美食 上水站 首爾旅遊 舒芙蕾蛋包飯 日韓風

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