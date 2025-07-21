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Mister Donut「2款生波堤」新上市　連6天買5送1

▲▼Mister Donut推出2款全新生波提。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出2款全新生波堤口味。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼丸亀製麵的豆皮生波堤後，Mister Donut再度推出2款全新生波堤口味，有「濃醇可可生波堤」及「黑糖豆香生波堤」，每一口都能吃到柔軟濃郁滋味，7月22日起正式上市，且可享限時6天買5送1、買6送2優惠。

Mister Donut於2023年首度推出生波堤系列，開賣首周熱銷上萬顆，累積超高人氣。歷時2年與日本共同研發調整配方比例，今年再度推出「生波堤」升級版，讓麵糰經過高溫製程後仍可保有柔軟度及延展性，擁有雲朵般的口感。

▲▼Mister Donut推出2款全新生波提。（圖／Mister Donut提供）

▲▼濃醇可可生波堤（上）及黑糖豆香生波堤（下）。

▲▼Mister Donut推出2款全新生波提。（圖／Mister Donut提供）

全新「濃醇可可生波堤」選用生波堤搭配香醇可可，表面裹上純黑可可粉，再以深黑苦甜巧克力漿點綴，打造濃郁滋味；「黑糖豆香生波堤」則把黑糖熬製成的糖蜜沾裹在生波堤上，表面再撒上豆香粉，香氣十足，售價皆為49元。

為歡慶新品上市，7月22日起至7月27日可享「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠外，凡內含指定品項任1款即享優惠，並以價低優先贈送；即日起則推出「指定飲品第2杯5折」好康，凡購買現做飲品即享第2杯半價，以價低品項優先折扣。

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

美式甜甜圈「Krispy Kreme」則跨界找來文創品牌「DINOTAENG」打造「QUOKKA & BOBO LOVE DOUGHNUTS」合作，一共打造3款限定甜甜圈，首推「QUOKKA」，選用經典糖霜甜甜圈包裹著濃郁牛奶巧克力，再鋪上香甜檸檬、黑巧克力碎片點綴，中間則放上掛著招牌呆萌笑容的QUOKKA，每顆售價85元。

棉花糖村小夥伴「BOBO」也變身，甜甜圈外層淋滿香濃草莓巧克力，搭配酸甜覆盆莓果醬內餡，再以白巧克力、比利時珍珠糖點綴，每顆售價85元；最後現身的是棉花糖村民最愛的「MARSH」，使用胖嘟嘟的方形夾心貝裹上香甜白巧克力、牛奶巧克力，再佐以好時可可卡士達內餡，每顆售價80元，7月25日起至9月17日於全門市開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut Krispy Kreme DINOTAENG

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