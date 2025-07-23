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初韻全新「杜拜巧克力系列」有爆餡舒芙蕾　限時3天買1送1

▲▼TrueWin初韻推出全新「杜拜巧克力系列」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲初韻推出全新「杜拜巧克力系列」。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「TrueWin初韻」今夏推出全新「杜拜巧克力系列」，首度以巧克力為主題，打造1款舒芙蕾甜點+1款輕乳飲品，並結合開心果脆片，7月25日起正式開賣，限時3天可享買1送1優惠。

▲▼TrueWin初韻推出全新「杜拜巧克力系列」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲杜拜巧克力系列還加了開心果脆片。

初韻全新杜拜巧克力系列來了，首推爆餡「杜拜巧克力舒芙蕾」，選用濕潤綿密巧克力蛋糕體，內餡填入來自法國品牌的法芙娜巧克力冰心奶霜，外圈裹上香脆開心果脆片，口感苦甜好吃，再搭配大眼造型，趣味性十足，售價150元。

「杜拜巧克力輕乳」則以可可輕乳作為基底，混合濃郁巧克力與輕盈奶香，上層鋪上鹹香奶蓋及滿滿開心果脆片，打造甜中帶鹹的濃郁滋味，售價95元，7月25日正式上市。

提醒雙品項皆有販售的門市包括基隆廟口、台北饒河、台北南西、台北古亭、樹林保安、新莊後港、三重五華；僅販售杜拜巧克力輕乳門市為楊梅埔心、員林站前、鳳山青年、中壢過嶺。

為歡慶新品上市，7月25日全門市可享「杜拜巧克力輕乳買1送1」；7月26日、7月27日推「杜拜巧克力冰心舒芙蕾買1送1」，限於基隆廟口、台北饒河、台北南西、台北古亭、樹林保安、新莊後港、三重五華享優惠。

7月26日、7月27日還有「杜拜巧克力輕乳買1送1」，限於楊梅埔心、員林站前、鳳山青年、中壢過嶺享優惠，優惠限同品項，於每日中午12時至晚上8時限時開跑，每人每日限購2組，每店每日限量100組，數量有限、售完為止。

▲▼BAC推出全新「夏日爆芒果餡蛋糕」。（圖／BAC提供）

▲BAC推出全新「夏日爆芒果餡蛋糕」。（圖／BAC提供）

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」即日起至8月17日則開賣最新「夏日爆芒果餡蛋糕」，選用鬆軟巧克力湯種戚風蛋糕，夾入綿密芒果雲朵甘納許內餡，蛋糕中心則搭配新鮮芒果流心，頂層再放上飽滿多汁當季鮮切芒果，一口就能吃到3重芒果滋味，6吋售價990元、8吋1900元、10吋2990元，限於全門市及官網販售。

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