「北投納涼祭」免費打西瓜　飯店首推沉浸式桌遊劇場

▲響應「2025北投納涼祭」，北投晶泉丰旅同步推出「納涼三帖」消暑方案。（圖／北投晶泉丰旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

夏天的北投也很好玩！「2025北投納涼祭」即日起至8月3日在溫泉博物館開跑，為響應盛事，北投晶泉丰旅即日起至9月底推出「納涼三帖」夏日消暑方案，今年首度開放外客購票使用露天泳池，每人500元就能暢遊五星級飯店泳池。

▲為響應「2025北投納涼祭」，飯店首度開放外客購票使用露天泳池，周日至周四入場享買一送一，等同每人500元。

緊鄰新北投捷運站的北投晶泉丰旅，甫於去年9月開幕，為響應「2025北投納涼祭」，飯店首度開放外客購票使用露天泳池，單人體驗4小時原價1,000元，周日至周四入場享買一送一，等同每人500元，即可暢遊飯店露天泳池、戶外按摩池與兒童遊戲設施。

▲「沁夏運動會」於活動期間每日午後登場，結合趣味投球和套圈圈競賽。

專為露天泳池設計的「沁夏運動會」，也於活動期間每日午後登場，結合趣味投球和套圈圈競賽，另安排「水中有氧」課程，可事先預約，在沁涼泳池中舒展筋骨、提升身體代謝。

▲「泉湯食光」雙人湯屋下午茶專案，2,999元起可享90分鐘的白磺泉湯屋、精緻午茶套餐與沐蘭SPA保養面膜案。

飯店同步推出「泉湯食光」雙人湯屋下午茶專案，2,999元起即可享90分鐘的白磺泉湯屋、精緻午茶套餐與沐蘭SPA保養面膜，沉浸白磺湯泉之餘，還能品嘗精緻點心搭配香醇飲品，為夏日午後注入質感而優雅的享受。

▲北投老爺攜手山城製作攜手打造沉浸式桌遊劇場空間。（圖／北投老爺提供，下同）

而喜歡沉浸式劇場氛圍的民眾，《天亮前的那卡西》重磅回歸北投老爺酒店，打造全台唯一、年度限定的飯店劇場沉浸式體驗，酒店同步推出限量住房套票專案，雙人一泊一食含2張劇場門票7,399元起，即日起至7月27日開賣，演出將於8月30日至9月26日登場，每日限量兩間。

▲《天亮前的那卡西》首創飯店桌遊式劇場，旅客化身飯店員工參加解謎。

《天亮前的那卡西》以原班演出人馬、全新設計的遊戲規則與結局，帶領觀眾深入飯店客房，穿梭回北投鎏光溢彩的70年代，一起蒐證及調查發生在北投溫泉飯店的離奇故事；選擇在地北投老爺酒店演出，讓旅人可重新認識北投文化風情。

▲體驗一場同時具有戲劇和桌遊性質的演出。



「2025北投納涼祭」這次主題融入北投獨有的洗浴及澡堂文化，有納涼生態走讀、夏季手作DIY，北投溫泉博物館1樓則以互動影像裝置，布置成一條夏日光廊，民眾還能在榻榻米大廳挑戰打西瓜、保齡球、賓果，挑戰成功可獲得北投納涼券。活動期間，溫博館延長開館至晚間8點，並邀請表演團隊帶來「樂」、「琴」、「舞」主題演出，讓民眾免費參與。詳情可上溫泉博物館官網查詢。