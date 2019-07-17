情侶必訪！嘉義大埔有360度夢幻湖景　隱藏版故事車超可愛

點評：這麼美的湖景最適合約會惹～

文、圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界

嘉義大埔一日遊｜全台最壯麗的觀景台！遠眺360度夢幻湖景！湖濱公園愛情裝置藝術好好拍！

很多人以為曾文水庫位於台南，然而水庫集水區全部都位於嘉義縣大埔鄉，水庫最壯麗的湖光山色就在曾文水庫觀景台，山巒層疊彷彿仙境美不勝收，很推薦可搭乘遊湖船一探雄偉的曾文水庫大壩，大埔鄉的湖濱公園更是設立了許多愛情裝置藝術，有機會的話還可搭乘大埔行動故事車喔，現在就跟著肉魯腳步一探嘉義大埔鄉秘境吧！

曾文水庫觀景台

地址：嘉義縣大埔鄉潭坪7號

開放時間：0800-1700

▲眼前所見就是曾文水庫觀景台，獨特的幽浮造型一整個吸睛，搭乘電梯到最上面還能漫步天空步道，一旁則是無敵視野的中正樓觀景台。

▲搭乘電梯來到最上方，可見到宛如拱橋的造型，一旁還有圓形觀景台唷，嘉義縣大埔鄉的曾文水庫觀景台可是不用收門票，一整個就是佛心啦！

▲曾文水庫觀景台的中正樓還有間咖啡屋，想喝咖啡、吃輕食通通都沒有問題，而且價位也不會太昂貴喔，從中正樓看出去的曾文水庫風景也太震撼了吧！

▲坐在咖啡屋吹著冷氣賞著湖景，儼然就是人生最美好的時光，碧波靜謐湖景伴隨蓊鬱山巒起伏，此刻還以為徜徉歐洲奧地利的湖畔小鎮哩。

▲而曾文水庫大壩就位於前方，寧靜氛圍彷彿大地渾沌初開，時間儼然就像是被按下靜止鈕一樣！

▲曾文水庫觀景台絕對堪稱全台最美麗的觀景台，從台南開車過來也僅需60-70分鐘車程，一個小時就能來到人間仙境世外桃源渡假！有此夢幻美景相隨，人生夫復何求呢！

曾文水庫。曾文水庫遊湖。曾文水庫大壩

地址：嘉義大埔鄉大埔村178號

時間：0800-1745

▲來到曾文水庫，真心推薦可搭乘遊湖船一覽曾文水庫最美的景致，週六週日的上午1000及下午1500各有一個船班，平日的話則有下午1330的固定航班，出發前記得事先打電話來詢問唷，詳情可見這個網址。

▲遊湖船最能領略曾文水庫之美，而且能夠近距離欣賞曾文水庫壩頂，我們一整個覺得這裡好像歐洲湖泊唷。

▲遊湖船緩緩航行曾文水庫，遠方朦朧的山脈彷彿海市蜃樓，四周盡是原始翠綠的山林，即便是夏日也是微風徐徐甚是舒服。





▲平靜無波的水庫倒影，時而碧綠時而湖藍，嘉義縣大埔鄉的曾文水庫宛若世外桃源。

▲回頭一望可見曾文水庫觀景台就在前方不遠處，彷彿用了湖陸空的三種角度重新一覽曾文水庫！

▲曾文水庫的壩頂到囉，壩高約133公尺，壩長約400公尺，若是時間足夠還可來到曾文水庫壩頂唷。

▲愜意的曾文水庫遊湖船，或許因為曾文水庫名稱太過響亮，讓大家忘了她隱居山中的優雅美麗，不妨利用假日規劃行程來到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩吧！

▲壯觀的曾文水庫壩頂，眼前所見為曾文大壩溢洪道閘門，是不是有一種來到外星人基地的氛圍情境呢。

▲嘉義縣大埔鄉的遊湖船搭乘位置可參閱這張地圖喔。或者來遊湖船網站參考。

大埔湖濱公園

地址：google map輸入大埔湖濱公園即可

電話：06-6840337

▲從曾文水庫觀景台開車到大埔湖濱公園車程約需半個小時，大埔湖濱公園這裡就在大埔市區附近，大埔湖濱公園對面則是大埔情人公園、情人公園瞭望台，周圍景點有大埔老街、茄苳老街、玄山湖咖啡、歐都納山野渡假村等景點，大埔湖濱公園有許多愛情裝置藝術，以湖光山色為背景設立唷，想必未來會成為IG網紅的愛情朝聖地啦！

▲大埔湖濱公園還有一座觀景樓，圓形迴旋的建築一整個古色古香哩。

▲悠哉的大埔湖濱公園，很適合來到觀景樓野餐哩，療癒的水庫湖景保證會讓你賴著不肯離開了。

▲大埔湖濱公園對面的情人公園也能見到西拉雅國家風景區的達卡浪莎韻吉祥物唷！丘比特的愛情箭將世間戀人甜蜜湊合在一起囉！

▲情人公園裡可以見到可愛的莎韻公仔，好俏皮慵懶的姿勢唷！

▲達卡浪公仔也正在放空發呆中！真心覺得在嘉義大埔鄉步調好慵懶唷。

▲大埔情人公園真的也好美唷！放眼望出去還能見到曾文水庫湖景。

▲大埔情人公園還有美麗愛情相框的裝置藝術，雖然午後下了一場大雨，卻也讓雲霧繚繞更像是仙境了。

▲這一天來到嘉義大埔很幸運遇見被譽為霍爾的移動城堡的大埔行動故事車，這台車可是會繞行大埔市區唷，車上導覽人員還會沿途解說大埔在地的有趣故事呢！





▲這台大埔行動故事車可是使用廢棄的釣魚平台打造而成，搭乘這台霍爾的移動城堡一整個就是酷呆啦。

▲搭乘大埔行動故事車可聽見消失的紅花園故事、謝公願傳說、竹管厝智慧、傳說中的白馬故事等，想要搭乘的話就來電事先預約吧，，很好玩的嘉義縣大埔鄉，很推薦可以從曾文水庫觀景臺、曾文水庫壩頂、曾文水庫遊湖，一路玩到大埔湖濱公園跟大埔老街唷，午餐則可在曾文水庫觀景台或是大埔市區享用唷，快跟著肉魯腳步一探最美的世外仙境大埔鄉吧！



嘉義縣大埔鄉旅遊資訊



地址：嘉義縣大埔鄉大埔村54號

電話：05-2521310

肉魯部落客：部落格、粉絲團