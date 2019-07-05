道地A手路菜！這碗飯有阿母的味道　回訪客必點就是它

▲道地A手路菜！這碗飯有阿母的味道，回訪客必點就是這碗。

生活中心／嘉義報導

說到嘉義一般人會想到雞肉飯、砂鍋魚頭，這些都是基本盤，近期嘉義開了不少非常有特色的店家，位在嘉義大雅路上的《飯漁民食堂》主打定食、鍋物，另外還有家常合菜可以單點，是非常適合聚餐的好地方。

有種日式風格的用餐空間，仔細看還有單人面對牆面的吧檯位置，讓一個人來用餐也不會感覺奇怪。店面外還貼心放了菜單看板，讓客人進門前也可以先看一下裡頭是吃甚麼類型的餐點！

▲《飯漁民食堂》主打定食、鍋物，另外還有家常合菜可以單點，是非常適合聚餐的好地方。

主打個人定食、鍋物，人數多的話也可以選擇點合菜一起吃，好處就是有較多樣菜色品嚐。定食份量很足夠，附白飯、熱湯、蒸蛋、小菜，最後還有甜點；另外還有丼飯，海鮮、牛肉、豬排、鰻魚飯選擇無限多，不過最推薦的還是單點合菜，因為這樣每道想吃的都能吃得到。

▲▼「極品烤鮭魚」淋上檸檬解膩，還有淋上胡麻醬的生菜沙拉；「墨魚香腸」，也是店內必點，口感特別，非常下飯。

先從烤物開始，「極品烤鮭魚」淋上檸檬解膩，旁邊還有搭配胡麻醬的生菜沙拉；黑麻麻的「墨魚香腸」，吃起來不會有腥味，而且非常下飯；「宮保雞丁」是所有媽媽的拿手菜之一，帶點微辣微鹹的口感很加分；「阿媽的雞肉唐揚」肉質軟嫩，外皮也不會炸的很死油；滿滿一整條的「炸洋蔥圈」，會讓人一口接一口。

▲▼若用餐人數多非常適合點家常合菜，炸洋蔥圈、唐揚雞、宮保雞丁各類菜色都吃得到。

另外店家推薦的「漁民蘿蔔糕」是已經有37年廚房硬底子的老師傅親手料理，使用大量的的蘿蔔刨絲，加入獨門醃製的港式臘肉，道地嘉義人過年過節一定都看過。想念這滋味的話，還有禮盒販售。最後介紹「飯漁民食堂鎮店之寶-菜頭飯」看起來很簡單，但怎麼會這麼好吃？店家說為了呈現最棒的米飯口感，經過長久研究，好吃的秘訣就是用"蒸"的。

▲傳說中的鎮店之寶-菜頭飯，看起來簡單，但好吃的原因其實拿捏在烹煮米飯的訣竅。

▲「漁民蘿蔔糕」是由37年廚房硬底子的老師傅親手料理，使用大量的的蘿蔔刨絲，加入獨門醃製的港式臘肉，在嘉義可是非常知名的年節伴手禮。

打造一處有家鄉菜的好味道，「飯漁民食堂」提供吃上一頓最美味溫馨的餐廳，不管是身處在嘉義本地還是來自各地的客人，都能感受這份溫暖滋味，甚至回味無窮！