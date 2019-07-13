暑假就去這！2019「國內、海外10大熱門城市」和玩法建議

▲旅遊平台公布國內外前10大旅遊勝地，圖為澎湖七美雙心石滬。（圖／TripAdvisor提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

規劃好「暑假遊樂計畫」了嗎？若還沒想法，不妨從旅遊平台提供的國內外前10大旅遊勝地找一些靈感，國內部分，由澎湖、台北與花蓮最受旅客青睞；海外則由日本東京拔得頭籌，接下來倫敦與曼谷位居2、3名。

國內旅遊10個熱門目的地排名

1.澎湖 (Penghu)

位在台灣離島的澎湖，由90座島嶼組成，島嶼多屬特殊地質。喜歡海上活動的朋友，來到澎湖可以和漁夫們出海夜釣小管、在清澄的大海上衝浪、潛水到海底探奇尋找「綠蠵龜」。熱門的景點有七美嶼、擁有白淨細緻白沙沙灘的山水沙灘、擁有400多年歷史，也是當地人信仰中心的澎湖天后宮等等。

2.台北 (Taipei)

在融合傳統與現代文化的台北市旅遊，可以搭捷運參訪「龍山寺」，到「貓空」泡茶看夜景等等，輕鬆地在大都市裡穿梭探險。喜歡購物的朋友們，無論是東、西區著名的購物區，或是充滿時尚品牌的信義區，都能滿足時尚慾望。也別忘記要留時間登上「101大樓」俯瞰這座美麗的城市。

▲別忘記要留時間登上「101大樓」俯瞰這座美麗的城市。



3. 花蓮 (Hualian)

許多人計畫來到花蓮，一開始是被壯闊的太魯閣峽谷美景所吸引，但仔細研究，花蓮還有許多令人著迷的旅遊勝地，像是擁有一大片金黃色的金針花海的六十石山、被譽為人間仙境的慕谷慕魚等。體驗完大自然的魅力之後，也推薦品嚐一碗被用戶評為到花蓮必吃的液香扁食、戴記扁食以及與在地人一起大啖古早味廟口紅茶。此外，花蓮也有許多知名民宿值得造訪，例如，入選台灣十大的最佳民宿第一名殊榮的白色宮殿民宿，曾被TripAdvisor用戶評論「住千遍也不厭倦的民宿」。



4. 高雄 (Kaohsiung)

高雄是位於台灣南部的現代化城市，這個城市同時融合了古老的歷史和現代的文化。來到高雄可先搭乘捷運到光之穹頂的美麗島站拍美照，走訪位於碼頭旁的倉庫群藝術特區駁二特區，或是搭船到旗津吃當令的海鮮、到西子灣欣賞夕陽等。



5. 台中 (Taichung)

台中有類似於東京或曼哈頓的熱鬧購物體驗、繁華的夜生活，還有各式各樣的美食，就算是最挑剔的老饕，來到這座城市，也能盡興而歸。不定期有很多不同類型的展覽和裝置藝術的國立台灣美術館，適合全家大小一起來；或是充滿自然生態的高美濕地，無論是早晨或是夕陽時分，景致都非常美麗。還有好逛的文青小店、適合打卡的審計新村，也是台中旅遊的人氣勝地。



6. 台東 (Taitung)

喜歡大自然的朋友，台東的美景絕對會讓人驚艷。可以搭火車沿線觀山看海、參加國際聞名的「臺灣國際熱氣球嘉年華」搭熱氣球俯瞰花田、搭船出海賞鯨、到綠島浮潛、在藍天下泡溫泉聽海的聲音；喜歡戶外活動的朋友，可以邀三五好友來個東海岸絕景自行車之旅，玩累了，還能在「知本溫泉」湯宿一晚。

7. 台南 (Tainan)

台南為台灣最具歷史的都市，過去曾為台灣首府，目前則是兼具商業氣息與歷史人文的現代都市。來到這裡，可漫步國華街，一路品嘗台灣特產與閒逛在地傳統菜場和市集。參觀全台最佳博物館第二名殊榮的奇美博物館，西洋美學風格的建築外觀和周邊的雕像、裝置藝術都是打卡熱點，館內也不定時展出不同的展覽和展品，是台南標誌性的地標之一。

8. 新北 (New Taipei)

新北除了摩登的城市景色外，還包括了多樣化的景觀特色，如海岸線、溫泉、寺廟、歷史地標等。 野柳地質公園有許多形狀奇特又引人入勝的石頭，吸引海內外遊客一探究竟；迷人的淡水老街品嚐當地特色小吃，像是魚酥、阿給等，也可到漁人碼頭欣賞夕陽景致等。或走訪由當代雕塑大師朱銘，窮後半生之力，努力完成充滿現代感與人文精神的藝術園區—朱銘美術館。



9. 桃園 (Taoyuan)

桃園市為台灣的國際樞紐，第一大國際機場正是座落在此。喜歡逛街購物的朋友，建議造訪規模龐大，有3個園區的華泰名品城；或走訪瀰漫濃濃茶香，拍照超美的大溪老茶廠；也可親近大自然，來到以千年紅檜巨木群、香甜水蜜桃知名的拉拉山地區。



10. 嘉義 (Chiayi)

來到嘉義，一定要搭乘古老的森林小火車前進古木參天、擁有夢幻雲海的阿里山森林遊樂區。還有，不可錯過當地特色美食，像是林聰明沙鍋魚頭、郭家雞肉飯等，「城隍廟」和「新港奉天宮」附近的美食小吃攤販。

▲台灣旅客愛去日本東京，不意外是暑假最熱門城市。

2019年暑假台灣旅客海外旅遊10大熱門城市排行

1.東京

2.倫敦

3.曼谷

4.新加坡

5.巴黎

6.首爾

7.香港

8.班乃島（菲律賓）

9.阿姆斯特丹

10. 紐約

▲倫敦是台灣旅客海外旅遊熱門城市之一。

*暑假最受歡迎的旅遊目的地統計：透過台灣旅客今年暑假（2019年6月到8月）在Tripadvisor上預訂的景點、當地行程、票券等統計得出的結果。