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沒排隊吃不到！嘉義阿娥豆花　40元就能吃到5種配料

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：加上油條簡直絕配
ETtoday餓勢力

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

文、圖／飛天璇

嘉義小吃美食：阿娥豆花

「阿娥豆花」應該算得上是全台灣豆花店排得上前幾名超人氣的吧？看這長長的排隊人龍，都是為了一碗豆花而來…我記得寫部落格的初期曾經吃過一次，那次並沒有多大的感受，怎麼10年後再次品嚐這一碗簡單的豆花卻是大大的滿足，也難怪「阿娥豆花」會成為嘉義文化路夜市必吃美食了！

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

「阿娥豆花」位於嘉義文化路和延平街口，從我們住宿的「嘉義蘭桂坊酒店」走路過來不到3分鐘，真是龍穴啊！看了扛棒上的文字才發現它原來已經營業了60個年頭，走過一甲子了耶！

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

看這滿滿的人潮，很恐佈吧？

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

其實排隊人潮幾乎都是要外帶的，內用的話可以直接找空位就坐下，因為吃一碗豆花也只要5～10分鐘，大家都吃一吃就閃人了，翻桌率很高…反而很多人是因為想要邊走邊吃，所以外帶的人潮比內用的還多呢！

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

闆娘應該是忙到手快扭到了吧？XD

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

Menu…就是薏仁、珍珠、紅豆、綠豆和花生五種配料的搭配，另外還有豆漿口味的，內行人會再加油條啦！

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

綠豆豆花 - $30元，我覺得豆花吃起來很細緻綿密，而且綠豆也軟而不爛，糖水又不會過甜，是一碗好吃又沒負擔的傳統豆花…

▲▼嘉義阿娥豆花。（圖／飛天璇 提供）

綜合豆花 - $40元，所謂的綜合就是五種配料都有，我個人最愛花生和珍珠，花生軟嫩又充滿香氣，珍珠紮實又Q彈...這碗是豆漿口味，所以又多了濃郁的豆香氣，很順口好吃！很多人氣的小吃美食一般都會毀譽參半，不過看了一下google上的評論，「阿娥豆花」有高達4.2顆星，看來還是獲得大多數人的喜愛的…很喜歡這樣的傳統甜食，簡單的一碗豆花花，代表的是台灣人樸實的精神和雋永的味道！

阿娥豆花

地址：嘉義市東區延平街vs文化路口
電話：（05）224-3016
營業時間：14:30～1:00（星期二公休）

飛天璇
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關鍵字： 阿娥豆花 嘉義美食 達人美食 美食情報 飛天璇 文化路夜市美食

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