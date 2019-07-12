越夜越美麗！　阿里山首創夜間市集　盛夏星空茗茶啖美食

▲▼ 阿里山盛夏星空市集。（圖／阿里山管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(簡稱阿里山管理處)首創「阿里山盛夏星空市集」12日起連續三天於台18線(阿里山公路)61.2K(原八八新舍)熱鬧演出，現場由歌手高蕾雅開場，接續南部搖滾天團「七囍樂團」、鄒族最強舞蹈團體「跳動的山林」以及鄒族情歌王子「汪漢威」等帶來一系列精采的演出，管理處馬惠達處長與立法委員陳明文與民眾互動，一同體驗夏夜銀河之美。



阿里山管理處辦理「阿里山四季趕集-盛夏星空市集」，為阿里山地區首次舉辦的黃昏及夜間市集，結合中華民國全國製茶業工會全國聯合會(簡稱全聯會)舉辦全國部分發酵茶製茶競賽，來自全國50組共150名頂尖製茶師傅參與比賽。市集活動期間受理現場遊客報名參與在地青農旭芳製茶、天隆製茶、清馨製茶及祿宜製茶進行「製茶導覽解說」。

另外還有「茶葉感官品評教學」、「小葉種紅茶DIY」、「親子茶席體驗」及「製茶體驗小旅行」等系列活動，期望透過一系列首創且趣味的特色活動，讓喜愛阿里山高山茶的遊客們有機會從栽培、採摘、製作工序以及品茗上都可以有進一步的認識與收穫。



此次星空市集活動特邀請阿里山區優質的產業夥伴一起參與，市集包含阿里山美食(zengin然景茗露、欣發製茶、林韻茶園、清田弄、天一民宿、原民烤肉、五豐手作坊、FUZU食堂、石棹劉家草仔粿)；阿里山茶與咖啡（茗順興製茶、朵花夏、全成製茶、閒雲居及晉揚欣茶莊）；手作趣味DIY（親子茶席體驗、阿里山小葉種紅茶DIY及愛玉DIY活動）；另外更有阿里山在地伴手禮（旭隆製茶廠、奮起福米餅、山豬工作坊、斯鼓舞），於今日（7月12日）至7月14日都將帶來一系列精采的活動，讓前來參與的旅客可以盡情感受專屬阿里山滿滿的活力與不一樣又愜意的夏日高山市集體驗。



為了讓喜愛阿里山茶的旅客可以有更深度的體驗，阿里山管理處更在暑假親子出遊旺季期間於7月20日假頂湖環湖步道、奮起湖肖楠母樹林及十字路車站觀景臺等三個絕佳的避暑森林秘境舉辦夏季森林茶會活動，更多活動內容詳情請至阿里山管理處官方旅遊網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。