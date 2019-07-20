大腸入味又Q彈！高雄30年無名豬血湯　炒米粉只要25元

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文、圖／姐妹淘部落客

這次真的要掏出自己的口袋名單惹，雖然沒有招牌，但卻能在用餐時間吸引眾多人潮，無名的豬血湯料理，在地默默經營了快30年，我們一家也從童年吃到中年，美味的料理總是平易近人，讓人吃過以後就回不去，漸漸地在鄉里間打出名號，不知道吃什麼就會自動來報到。

無名豬血湯外觀

如果你不住這附近，開車或騎車經過必定會因為用餐時間的人潮而停住目光

炒米粉（小）＄25

老實說這邊的炒米粉有入味，而且濕潤不會太乾，可惜勁道不夠一咬就爛，除了炒米粉也可以搭配炒麵一半一半配。

推薦大腸頭＄80

滷大腸頭絕對是經典中的經典，醬汁入味Q彈好吃，而且沒有屎味，內裡滑嫩的口感讓人吃個不停。

腸血湯＄45

腸血湯裡面有大腸跟小腸，處理的都很乾淨，料多實在，湯頭清澈見底，味道卻蘊含濃濃的豬骨卻不油膩，清爽的令人。

肉血湯＄45

肉血湯的肉很新鮮，肉香濃郁，但是從小吃到大總是不容易咬爛，要多花一點力氣咀嚼。

大碗湯＄70

大碗湯統一價格，也可以點綜合的就什麼都有。

油豆腐＄5

油豆腐中規中矩的，也是相當入味。





這邊的醬料除了常見的豆瓣醬以外，最特別就是這個醬油膏搭配香菜，跟豬血湯的料簡直就是百搭。

杏鮑菇＄60

滷杏鮑菇外面比較少吃到，滷得恰到好處，多汁啾喜又有肉燥香氣。

無名豬血湯─菜單

今天點的品項有：腸血湯、肉血湯、大碗湯、大腸頭、杏鮑菇、炒米粉、油豆腐

高雄無名豬血湯

營業：06：30～13：30（週日休）

電話：072368615

地址：高雄市新興區中東街310號

平均：＄100～200／人【無刷卡】

推薦：腸血湯、大腸頭、杏鮑菇



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