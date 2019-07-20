ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

大腸入味又Q彈！高雄30年無名豬血湯　炒米粉只要25元

姐妹淘部落客 姐妹淘部落客

蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是..

ETtoday餓勢力

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

文、圖／姐妹淘部落客

這次真的要掏出自己的口袋名單惹，雖然沒有招牌，但卻能在用餐時間吸引眾多人潮，無名的豬血湯料理，在地默默經營了快30年，我們一家也從童年吃到中年，美味的料理總是平易近人，讓人吃過以後就回不去，漸漸地在鄉里間打出名號，不知道吃什麼就會自動來報到。

無名豬血湯外觀

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

如果你不住這附近，開車或騎車經過必定會因為用餐時間的人潮而停住目光

炒米粉（小）＄25

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

老實說這邊的炒米粉有入味，而且濕潤不會太乾，可惜勁道不夠一咬就爛，除了炒米粉也可以搭配炒麵一半一半配。

推薦大腸頭＄80

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

滷大腸頭絕對是經典中的經典，醬汁入味Q彈好吃，而且沒有屎味，內裡滑嫩的口感讓人吃個不停。

腸血湯＄45

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

腸血湯裡面有大腸跟小腸，處理的都很乾淨，料多實在，湯頭清澈見底，味道卻蘊含濃濃的豬骨卻不油膩，清爽的令人。

肉血湯＄45

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

肉血湯的肉很新鮮，肉香濃郁，但是從小吃到大總是不容易咬爛，要多花一點力氣咀嚼。

大碗湯＄70

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

大碗湯統一價格，也可以點綜合的就什麼都有。

油豆腐＄5

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

油豆腐中規中矩的，也是相當入味。

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

這邊的醬料除了常見的豆瓣醬以外，最特別就是這個醬油膏搭配香菜，跟豬血湯的料簡直就是百搭。

杏鮑菇＄60

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

滷杏鮑菇外面比較少吃到，滷得恰到好處，多汁啾喜又有肉燥香氣。

無名豬血湯─菜單

▲▼高雄無名豬血湯。（圖／姐妹淘部落客提供）

今天點的品項有：腸血湯、肉血湯、大碗湯、大腸頭、杏鮑菇、炒米粉、油豆腐

高雄無名豬血湯

營業：06：30～13：30（週日休）
電話：072368615
地址：高雄市新興區中東街310號
平均：＄100～200／人【無刷卡】
推薦：腸血湯、大腸頭、杏鮑菇

姐妹淘部落客
蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。
部落格粉絲團IG

關鍵字： 高雄無名豬血湯 姐妹淘部落客 達人美食 美食情報 高雄美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

迪麗熱巴飆唱《騎士精神》GG了！　網一聽全崩潰：有夠難聽

推薦閱讀

秒飛日本！高雄懷石料理免千元　「湯蛤蠣」淡淡柚子香超爽口

超邪惡！西門町人氣手搖飲店　必吃沾料炸雞＋黑糖波霸鮮奶

新開幕！高雄都市叢林風餐廳　必吃奶油松露野菇厚培根管麵

一個人也能吃！屏東最新火烤兩吃　飲料、滑蛋瘦肉粥任你吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

爸爸節星級飯店優惠懶人包

「隱藏版海景小鎮」通霄這樣玩！

北部3處真秘境藏百年「地下水宮殿」

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

2019太麻里金針花季7/27開跑

用奶奶名字取名的綠豆沙店！

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

七夕賞煙火台北2大高空煙火秀

情侶必訪嘉義大埔360度夢幻湖景

熱門行程

最新新聞更多

旅展推出優惠　花蓮館邀民眾揪團夏季遊

高雄30年無名豬血湯炒米粉只要25元

蜷尾家日本再開2家店

天然壯陽藥！專家曝「愛吃大蒜」有6好..

「淡水最美海岸單車道」2處私房景點

花蓮最美貨櫃星巴克＋世界最長滑梯

法國迎熱浪　最高46度打破紀錄

100元租「歐洲宮廷服」在城堡拍美照

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366