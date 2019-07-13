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點評：看起來好好吃啊！

文、圖／姐妹淘部落客

屏東最新開幕的火烤兩吃！！！說真的就連問屏東人都不見得能說出屏東有哪些推薦餐廳，但是在今年四月屏東青創聚落附近，新開一家浩嗑火烤兩吃。一開幕就大受歡迎高朋滿座，這裡不只有裝潢、有服務、有打卡牆，還有無限量供應的自助吧，讓你甜點、飲料、冰淇淋無限量吃到飽！但更重要的是這裡的肉品、海鮮、湯底，都在水準之上，不用五百元就能吃到日本A5和牛，直接打趴好幾家高雄餐廳！

浩嗑火烤兩吃外觀





屏東最新開幕的浩嗑火烤兩吃就在屏東青創聚落附近而已，座落在三角窗的位子，旁邊就能停車，門口也能停機車，相當方便！

浩嗑火烤兩吃環境

浩嗑的裝潢走一個現代工業風的感覺，融合一點木質、花牆讓整體感覺變得更溫暖，座位選擇上也挺多元，有適合多人聚餐的4-6人座位。

還有適合1-2人的吧檯座位，一個人吃飯不孤單也不尷尬，這種座位最適合我這種尷尬癌末病患了..

我發現店內蠻多這種適合1-2人的座位，加上布置、設計營造出的氛圍，挺適合情侶約會的～

無限量供應-醬料/白飯/粥





浩嗑的消費方式，每個人需點一份鍋物或是火烤，共鍋須酌收$168元的共鍋費，兒童身高110公分以下免共鍋費。然後...以上看到的自助式都是無限量免費供應！有湯底、醬料、水果、吐司、白飯、粥品、飲料、甜點、冰淇淋，全部都無限量供應，根本走吃到飽路線啊！！！

最特別的是有供應滑蛋瘦肉粥耶，而且是自己用大骨熬的粥，還有加入肉絲、雞蛋等等，濃郁的味道中帶著薑的暖意，挺好吃的。

另外還有供應白飯跟吐司，吐司是用來夾著火烤肉吃的，這也太貼心！就像個室內烤肉一樣～

無限量供應-飲料





飲料有提供四種不同選擇，有小朋友愛的巧克力麥芽、芒果汁，還有大人喜歡的冷泡茶、冬瓜檸檬，有茶類也有非咖因飲品，全方面都兼顧！這個我喜歡～

無限量供應-小美冰淇淋





另外還有供應小美冰淇淋～一共有七種口味任挖任選。

個人覺得最好吃的就是這三種口味，焦糖牛奶、紅豆、巧克力！紅豆就是小時候常吃的紅豆粉粿的味道，超懷念，巧克力則是濃情版，苦甜苦甜得挺好吃，最後是比較少有的焦糖牛奶，焦糖香氣跟奶香完美融合味道很棒棒棒！

推薦火烤兩吃





來這裡絕對要點火烤兩吃啊！火烤兩吃就是一鍋分兩區，一邊是烤肉的鐵盤，另一邊則是含湯底的火鍋。

火鍋湯頭都是用新鮮的大骨加雞骨來熬製，不加任何味精～用喝的就能感受到，味道很甘醇濃厚，會讓人想一喝再喝的程度。



※更換火鍋湯底皆加價$30元

火烤盤一上桌就先放好油，可以不用擔心黏鍋的問題，一種肉就可以有兩種吃法，默默覺得有種賺到的感覺。



推薦日本A5和牛火烤 $698(套餐)







沒想到這種平價的火烤店竟然可以吃到日本A5和牛！這樣一大盤七百有找，算是頗划算的價格，如果是單點的話，五百有找。

好的肉不管涮煮或是火烤都好吃，但是這塊和牛建議用火烤的，油花分布很均勻，用鐵盤的熱度逼出油花的香氣，火烤至7-8分熟，加點玫瑰鹽提升肉質甜味，吃起來口感相當柔軟，有種入口即化的感覺。

櫻桃鴨 $98(單點)





櫻桃鴨單點竟然不到百元！這太不合理了拉，先點一盤再說了...

櫻桃鴨切的頗大片，涮煮完不會縮到變肉渣渣（有些店家真的會煮到找無身影...），不過櫻桃鴨一樣建議用烤的，豐富的油花讓肉質吃起來香氣更明顯。

推薦美國穀飼板腱牛 $98(單點)



不過我最愛的肉品是板腱牛，而且單點一盤也不到一百元！這真的太大心了，直接肉盤點起來，開吃了！





板腱牛肉質偏扎實帶點嚼勁，中間帶條筋，是彈牙的口感，不會咬不爛，或是嚼到嘴巴酸，不愛太多油花的很適合這種。

推薦蔥肉捲牛/豬 $98(單點)







肉捲是鍋類、火鍋中最便宜的餐點，一共有三種不同口味，有蔥肉捲、泡菜捲、番茄捲，還有分豬肉、牛肉兩種選擇。

這次我選蔥肉捲，有牛肉跟豬肉兩種，放入高溫的烤盤上滋滋作響的樣子，口水都要留下來了...把事先加鹽炒過的蔥用牛五花/豬五花捲起來，吃起來除了鹹香滋味還帶點蔥的甜味，建議可以大家單點一盤一起分食。

松阪豬火鍋 $348(套餐)



如果不想吃烤肉也可以單點鍋物就好，湯底一樣是原味湯頭，如果需要換湯底可加價$30元更換唷！這種原味湯真的很耐喝，清清淡淡的就很溫暖好喝。

松阪豬就是豬頰肉，口感吃起來彈牙又脆脆的，獨特的口感讓我每看必點。

松阪豬不管火烤或是煮火鍋都很好吃，新鮮的肉質不用沾醬都能吃到淡淡的甜味。

火烤跟火鍋都會附上一份菜盤，菜盤內容也挺豐富的，大部分都是我愛的新鮮蔬菜，另外會附上店家特製的木耳漿，這是是隨機出的，另外還有花枝漿、蝦仁漿。

海鮮總匯 $188(單點)



海鮮拼盤種類也挺豐富的，生蠔、淡菜、天使紅蝦、白蝦、干貝、小捲、台灣鯛魚片，一共7種，真心覺得這裡給的料都挺好的，而且價格也都不貴。

軟嫩嫩的50元大干貝，稍微涮煮一下，就能吃到鮮嫩的口感，帶著海味的自然甜味，整盤只有一顆，先搶先贏！

這生蠔也是沒在客氣的大顆啦，都比我的手指頭還要長了，建議不要煮太久，不然生蠔就會變蚵仔了...

最後是我最愛的天使紅蝦跟白蝦，天使紅蝦也只有一隻，先搶再說了啦！

手打墨魚牛軋糖 $98



來這裡必點漿類，這裡的魚漿系列餐點都是店家手打手做，像是手打墨魚牛軋糖，就是用魚漿做成塊狀，再切成牛軋糖的形狀，口感相當彈牙，中間還能吃到花枝脆脆的口感。

手打花枝漿/手打木耳漿 $98/管





另外還有管狀的漿類，這裡的手打漿，沒有加任何防腐劑或是硼砂，而其中最特別的是木耳漿，這個在外面真的沒看過，加入木耳吃起來也是彈牙脆口路線。

花枝漿裡有整塊的花枝塊，不只魚漿填好填滿，更放入大塊大塊的花枝，吃起來超滿足！



手打蝦仁漿 $98



但是最猛的在這裡...放入整尾蝦的蝦仁漿，而且一管裡還不只一隻，這漿必點了啦～



打卡贈-醃梅花豬





現在打卡就可以免費獲得一份醃肉，有豬肉跟牛肉可以選擇！醃肉也是浩嗑狠招牌的品項，用傳統方式去醃製，吃起來帶一點鹹甜鹹甜滋味，很適合火烤夾土司配著吃！



打卡贈-醃澳洲草飼板腱牛



另外還有澳洲草飼板腱牛可以選，牛肉的肉質很軟嫩，帶著醃醬再自行加入洋蔥、蔥花、辣椒拌炒，讓香氣更加明顯，味道更豐富。

吃飽飯後一定要來打個卡啊！浩嗑自製一面打卡花牆，讓網美們吃飽飯後還能拍張美照打個卡～

櫃檯前也很好拍～真心覺得浩嗑的LOGO好可愛吶。



浩嗑火烤兩吃菜單





醃梅花豬、醃澳洲草飼板建牛、手打蝦仁漿、手打花枝漿、手打木耳漿、手打墨魚牛軋糖、海鮮總匯、松阪豬火鍋、蔥肉捲牛/豬、美國穀飼板腱牛、櫻桃鴨、日本A5和牛火烤

浩嗑火烤兩吃-後記





這位就是浩嗑的老闆啦～親力親為的老闆帶領的員工服務態度也都很NICE。屏東地區終於有ㄧ家很不錯的火烤店了，兼顧環境、裝潢、食材品質等等，樣樣都在水準之上，重點是價格相當合理又划算，而且我發現單點的價格比套餐價格便宜太多了，所以其實可以約朋友一起來，點最便宜的套餐，再單點偏高價的牛肉或是豬肉就好，大家可以分著吃又可以省很多錢，一定要點火烤兩吃，才能一次吃到兩種風味的肉品，一舉兩得，摸蛤仔兼洗褲啦！

屏東浩嗑火烤兩吃



營業：11：00－14：00 17：00－22：00



電話：08-7321357



地址：屏東市忠孝路211之1號



平均：$200-300/人(低消$298元) 【可刷卡】



推薦：美國穀飼板腱牛、日本A5和牛、蔥肉捲牛/豬



服務：插座、有素食鍋、有WIFI

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