新開幕！高雄都市叢林風餐廳　必吃奶油松露野菇厚培根管麵

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點評：每個餐點都看起來好好吃～

文、圖／姐妹淘甜美食光

開放式廚房總給人一種新奇又高質感的感覺，消費者能看到食材料理的過程，店家也能藉此表達出他們是真材實料不怕被看，只怕你不看！但通常這種敢做開放式廚房的餐廳，價位也相對不便宜。



今年六月最新開幕的夏佐廚房，就是採用高質感的開放式廚房！從早上10點一路營業到晚上9點，讓你一天從早餐吃到晚餐都不是問題！在這裡可以吃到早午餐拼盤、西式排餐、義式料理，還有各項特調飲品可以選擇！

更棒的是這裡的環境絕對是網美必訪的超美文青風，寬敞的空間、舒適的座位相當適合朋友聚餐。美美的燈光更適合情侶約會，靠窗的座位也很適合單人的小憩時光！







夏佐廚房外觀

夏佐廚房是今年六月最新開幕的店家！店面風格以灰白色調為主，簡潔的風格感覺又是一個很好拍照的網美店！

夏佐廚房環境

店內真的豪～美～啊～潔白的色調搭配幾何黑線再結合綠葉，一整個很有都市叢林風的感覺～光是環境就可以先讓我殺三百張照片。





座位區大致上分三個區塊，一個是靠窗的高腳椅吧台區，這區很適合一個人用餐～





第二部份是中間的長排座位區，很適合團體聚餐，大約8～10人左右的聚會。另外，這裡走開放式廚房路線，我印象中有做這種設計的餐廳，品質很不錯！像是la one、波特廚房都是，但這兩家的價位都很高！





最後是左右兩邊4～6人的座位區，適合三五好友或是情侶約會的好選擇！而且左右兩邊的裝飾也不一樣，一邊是現代感，另一邊則是熱帶叢林風。





連廁所都要美一發！！！這不合理，真的太不合理了，感覺女生從門口走進去到出來大概要30分鐘吧...

推薦奶油松露野菇厚培根＄288＋20（管麵）

這是我最最最愛的一道料理～看到它再次眼冒愛心❤❤❤我人生中還沒吃過這麼好吃的螺旋管麵！！！





一般螺旋管麵不是煮不透就是煮軟沒味道，但是這裡的管麵煮的透又入味而且帶點彈牙不軟爛！其中那奶醬的香氣更是讓我驚艷！奶香濃郁的程度像是用了三倍的奶下去熬煮，奶味跟起司味完美融合非常香醇濃郁，鹹香中帶股微微的甜味，是很舒服的鹹起司奶香，吃起來不膩口。





這厚切培根真的很厚切足足有兩公分厚，表面煎的焦香，肉質彈牙帶點醃過的鹹香味，油脂肥厚不油膩，吃起來讓肉質更滑順～





是厚切培根或是螺旋管麵不管是單吃，或是搭配在一起吃都非常好吃。第一次吃到厚奶香的白醬一點都不膩口的，我想大概是其中加了15％等級的松露醬提升香氣，讓整體的層次感更加豐富！果然是招牌餐點，一出場就不讓人失望！





另外～除了早午餐系列及帕尼尼餐盤已內含套餐以外，其他都可以加購69元升級成套餐唷！個人覺得這69元很值得加下去！





因為那個麵包真的太太太好吃了！抹上奶油稍微烤過的香氣真的太逼人，吃起來的口感跟方師傅的羅宋麵包很像，但是沒有羅宋那麼油膩～口感細緻又綿密，豪好吃吶～69元加起來！





牛肝菌菇佐prime嫩煎里肌牛燉飯 ＄380

牛肝菌菇佐prime嫩煎里肌牛燉飯算是滿多人喜歡的餐點，但我還是最愛奶油松露野菇厚培根（誠實如我）





特別選用PRIME等級的嫩煎里肌，搭配5～7分的熟度，吃起來口感很扎實帶點油脂的香氣。





燉飯則是選用義大利米去燉煮，把爆香過的牛肝菌菇搭配醬汁熬煮，讓每一粒米都吸飽醬汁，吃起來滿滿的牛肝菌菇的香氣。帶著帕瑪森起司的鹹香，口感上則是米芯微硬的傳統義式做法，而這個硬是討喜的硬，增加口感的豐富度。

推薦低溫烹調炙燒鴨胸 ＄320

我個人蠻愛吃早午餐的，像這種早午餐拼盤擺滿滿的感覺，讓人感到活力滿分、營養也滿分！而且只要加上優格杯，直接正中我心！（我就是優格控！）





這裡的料理的挺不錯的！能把鴨胸料理到不乾柴是一件不容易的事！夏佐廚房以低溫烹調的方式，鎖住肉汁並保留肉質的嫩度，以鐵板把表皮煎到金黃色澤，最後再炙燒表面，烤出香氣。皮脆肉嫩的口感，柔嫩又多汁。噢～這鴨胸很可以！





優格杯的裡的優格味道很手做感，味道偏酸，但是拌著黑糖一起吃，淡淡的甜味帶點黑糖香氣。好好吃吶～最愛優格杯了！

推薦地中海風味香煎中卷＄388

這是我心中的第二名！看到整尾的中卷直接先給滿分了啦！我先說我真的不是愛吃義大利麵的人，但這盤我吃到舔盤子！（喂～太猥褻了！）





一般的青醬都是用九層塔來料理，但這裡是用甜羅勒葉來調味，一上桌就能聞到一陣青醬香，吃起來有股濃濃的草香味。調和一些奶味，吃起來味道厚但不膩口。是我很喜歡的青醬味！





大推這尾中卷！超！新！鮮！

超！肥！厚！超！好！吃！！！！

用乾煎的方式料理，保留海味的鮮甜，呈現出最新鮮的口感。肥厚嫩口的中卷加上檸檬汁、墨西哥紅椒粉、黑胡椒的調味，吃起來口味清爽又提味！海鮮控必點了啦！

choice翼板牛 ＄420

喜歡吃排餐的這裡也有得點！這擺盤跟西餐廳出來的簡直一模模一樣樣啊！看起來就很有質感！！





選用choice的翼板牛，這塊肉很妙，一次可以吃到兩種不同的口感。選擇油花較少的地方，能吃出菲力的嫩感。選擇邊邊帶筋的地方，吃起來就是翼板牛偏有嚼勁的口感。另外還可以搭配旁邊的義大利紅酒醋，或是玫瑰鹽來提味！而且醬子一份420元可以吃到6oz，算是挺划算的耶！







旁邊的溫沙拉我很喜歡～因為有我最愛的櫛瓜、青椒、玉米筍，而且這裡是用煎完牛肉的牛汁，再加點鹽巴、黑胡椒來料理時蔬，吃起來的味道很豐富。不像有些西餐廳都是川燙的，就跟牛在吃草一樣沒滋沒味的哈哈哈哈！

經典濃郁起司帕尼尼餐盤＄288

這道絕對是起司控必點！我都還沒拿起來，那個起司已經全部流出來了！你超線！太犯規了喔！





這濃郁的程度真的讓起司控尖叫了！融合兩種不同的起司，其中一個就是起司瀑布的主角，義大利的莫札瑞拉起司。吃起來濃濃的起司香中帶點口香糖的嚼勁，搭配壓烤香酥的吐司，又香又脆又起司，好好吃吶～

壽星招待－蜂巢鬆餅＄150

第一次看到做成蜂巢狀的鬆餅耶！好可愛！瞬間把自己化身成為小熊維尼哈哈哈哈

※當月壽星就招待一份這個





蜂巢鬆餅是用比利時鬆餅粉做成，吃起來口感外層酥脆內層Ｑ彈，搭配上層的綿滑的奶醬，再淋上香甜的蜂蜜，甜甜蜜蜜又綿綿，大人小孩都喜歡！生日就是要過的甜滋滋的呀！

黑糖鮮奶茶＄140

三杯飲料中我最喜歡這杯！綿密的奶泡上撒滿香甜的黑糖，搖勻之後，整體的味道很順口不甜膩，奶香、茶香、黑糖香的比例搭得剛剛好！而且這一杯足足有490ml重CP值的建議點這杯！

情竇初開＄170

最美的是這杯！身為網美就要點這杯！以急速冷凍真的草莓果實來打成冰沙，上層則是鹹甜奶蓋，融合起來酸酸甜甜的滋味，真的有像情竇初開的甜蜜青澀的感覺。

芒芒露露＄170

總覺得這杯長的好像豆豆蟲喔哈哈哈哈哈哈～很可愛的一杯冰沙。這杯是芒果搭葡萄，喝起來芒果的香氣非常明顯，走的是夏日清爽的酸甜滋味！

夏佐發泡咖啡＄110

發泡咖啡有點像一般的濃縮咖啡，但又跟它們有點不一樣，上面多了一層綿密的泡泡，但不是奶泡！喝起來味道很棒，不偏酸也不偏苦澀，是很順口的咖啡味！

IG打卡點

這裡每個角落都是打卡點啊！我最喜歡這個面窗的位子，特別適合一個人帶著筆電來這裡寫寫文章、吃吃飯～一個人的約會時光也能很浪漫不孤單！

夏佐廚房菜單

夏佐發泡咖啡、芒芒露露、情竇初開、黑糖鮮奶茶、蜂巢鬆餅、經典濃郁起司帕尼尼餐盤、choice翼板牛、地中海風味香煎中卷、低溫烹調炙燒鴨胸、牛肝菌菇佐prime嫩煎里肌牛燉飯、奶油松露野菇厚培根





夏佐廚房－後記



我真的太喜歡這家夏佐廚房了！兼具網美最愛的文青風超美裝潢，還有饕客們最看重的食物品質，可以說是燈光美氣氛佳的約會好餐廳啊！這裡真的不是只會來一次的網美店，第一次踏進來的時候真的不抱什麼期待，但當我看到開放式廚房之後，有略略覺得可以試試看。

上桌之後，我就等不及直接開吃了，那個擺盤的樣子根本就是西餐店等級啊！精緻簡單又美味！用料的部分更不用多說，要起司、要奶味、要青醬、要肉品，樣樣都是講求真材實料！給好給滿又調味的非常好！真心對奶油松露野菇厚培根念念不忘，真的好好吃喔～大半夜的寫這篇真是折磨我自己。

高雄夏佐廚房