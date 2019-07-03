點評：炸雞搭上黑糖波霸鮮奶，真的很幸福！

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

這家約訪的【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】，本身位於西門町步行街入口的武昌街上，距離「捷運西門町站」6號出口大約五分鐘的步程。主打的是時尚復古的英式裝潢設計用餐風格，以及多選擇手搖茶飲與美味炸雞料理，重點是價格很平實，吸引不少觀光客與愛拍照打卡的年輕朋友們前往朝聖！

店家的門面設計的很吸睛，地點位罝就在武昌街與中華路交叉口，相鄰鴨肉扁老店旁。當天，Wisely和朋友Abby約早點在這裡碰面，搶先拍張亮點吸睛的打卡照！這種有點浮誇的金紅相間手搖茶店真的少見，感覺相當地貴氣而且很有復古感。

※西門町裡可內用的平價時尚手搖茶飲

【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】開業已經有一段時間，整體的評價也很不錯，在用餐當天還遇到遠自日本的觀光客前來用餐，其吸睛的豹頭Logo也是拍照的重點。

內部的空間很寬敞舒適，沒有一般傳統手搖茶街邊店的那種擁擠感，而且提供的座位也相當地多，紅黑相間的色調搭配大型鏡框很適合女性，並且還有私隱的包廂設計並提供了洗手間使用，很適合女孩們和姐妹淘聚餐或約會聊天。

另外，座位區下方有些也提供了插座可使用，讓等待消磨滑手機的電力不中斷！

※沾料炸雞加上黑糖波霸鮮奶的絕妙搭配



餐點的內容跟傳統的手搖飲大致相同，除了近年流行的豹紋手作黑糖奶茶之外，還有鮮果茶、傳統茶飲與特調系列；並且，還增加了多項炸雞、薯條與沾醬搭配，還有組合式的五種套餐，讓來此的顧客可依喜好挑選。

當天和朋友們也選擇了自己喜歡的餐點飲料享用，輕鬆度過個很棒的午茶時光！

搭配炸物的沾醬有四款（起士／XO／咖哩／香辣）都各有特色，每項單點價NT10，本身味道都很濃郁很適合搭配品嚐；實際品嚐我都很喜歡，但是偏泰式的香辣與獨特的XO兩種，是我覺得還滿少見，而且讓人印象深刻的味道。

炸物的部份，我們點了招牌的「豹香雞柳NT70」與「脆皮腿排NT60」來吃！兩者風味特色各有不同，皆以獨家秘製醬料醃製處理；切片的腿排油脂較多而且酥炸的麵衣較脆口，而整條取其精華的雞柳則較細緻軟嫩，對於愛吃炸雞的炸物控來說，兩者都是推薦的選擇。

全新推出的「豹豹水果茶NT80」用料很不錯，嚐起來酸甜度適中，而且感覺上有點接近雞尾酒的芳香風味，我個人是滿喜歡這樣的特色，也很適合炎熱的夏天。

必點的「豹紋波霸鮮奶NT65」相當地吸睛，不只外觀很有特色，而且用料實在份量十足；裡頭的黑糖珍珠軟Q香甜，而鮮奶茶慢慢融入其中，香氣也更迷人！

時序進入六月接近初夏，所以天氣也越來越加地炎熱，所以又是進入手搖茶大戰的時節。這回嚐的【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】水果茶與波霸鮮奶都合我的喜好，再加上整體用餐環境很有質感，讓我下回還想帶外國的朋友們前來用餐，體驗享受台灣最熱門時尚的珍珠奶茶飲品！

豹豹獵茶 BAUBAUTEA



地址： 台北市萬華區武昌街二段10號1樓

電話： 02－23831736

時間：週日～週四11：00～22：00、週五～週六11：00～22：30