ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

超邪惡！西門町「豹豹獵茶」　必吃沾料炸雞＋黑糖波霸鮮奶

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：炸雞搭上黑糖波霸鮮奶，真的很幸福！
ETtoday餓勢力

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

這家約訪的【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】，本身位於西門町步行街入口的武昌街上，距離「捷運西門町站」6號出口大約五分鐘的步程。主打的是時尚復古的英式裝潢設計用餐風格，以及多選擇手搖茶飲與美味炸雞料理，重點是價格很平實，吸引不少觀光客與愛拍照打卡的年輕朋友們前往朝聖！

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

店家的門面設計的很吸睛，地點位罝就在武昌街與中華路交叉口，相鄰鴨肉扁老店旁。當天，Wisely和朋友Abby約早點在這裡碰面，搶先拍張亮點吸睛的打卡照！這種有點浮誇的金紅相間手搖茶店真的少見，感覺相當地貴氣而且很有復古感。

※西門町裡可內用的平價時尚手搖茶飲

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】開業已經有一段時間，整體的評價也很不錯，在用餐當天還遇到遠自日本的觀光客前來用餐，其吸睛的豹頭Logo也是拍照的重點。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

內部的空間很寬敞舒適，沒有一般傳統手搖茶街邊店的那種擁擠感，而且提供的座位也相當地多，紅黑相間的色調搭配大型鏡框很適合女性，並且還有私隱的包廂設計並提供了洗手間使用，很適合女孩們和姐妹淘聚餐或約會聊天。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

另外，座位區下方有些也提供了插座可使用，讓等待消磨滑手機的電力不中斷！

※沾料炸雞加上黑糖波霸鮮奶的絕妙搭配
▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

餐點的內容跟傳統的手搖飲大致相同，除了近年流行的豹紋手作黑糖奶茶之外，還有鮮果茶、傳統茶飲與特調系列；並且，還增加了多項炸雞、薯條與沾醬搭配，還有組合式的五種套餐，讓來此的顧客可依喜好挑選。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

當天和朋友們也選擇了自己喜歡的餐點飲料享用，輕鬆度過個很棒的午茶時光！

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

搭配炸物的沾醬有四款（起士／XO／咖哩／香辣）都各有特色，每項單點價NT10，本身味道都很濃郁很適合搭配品嚐；實際品嚐我都很喜歡，但是偏泰式的香辣與獨特的XO兩種，是我覺得還滿少見，而且讓人印象深刻的味道。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

炸物的部份，我們點了招牌的「豹香雞柳NT70」與「脆皮腿排NT60」來吃！兩者風味特色各有不同，皆以獨家秘製醬料醃製處理；切片的腿排油脂較多而且酥炸的麵衣較脆口，而整條取其精華的雞柳則較細緻軟嫩，對於愛吃炸雞的炸物控來說，兩者都是推薦的選擇。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

全新推出的「豹豹水果茶NT80」用料很不錯，嚐起來酸甜度適中，而且感覺上有點接近雞尾酒的芳香風味，我個人是滿喜歡這樣的特色，也很適合炎熱的夏天。

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

必點的「豹紋波霸鮮奶NT65」相當地吸睛，不只外觀很有特色，而且用料實在份量十足；裡頭的黑糖珍珠軟Q香甜，而鮮奶茶慢慢融入其中，香氣也更迷人！

▲▼豹豹獵茶 BAUBAUTEA。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

時序進入六月接近初夏，所以天氣也越來越加地炎熱，所以又是進入手搖茶大戰的時節。這回嚐的【豹豹獵茶 BAUBAUTEA】水果茶與波霸鮮奶都合我的喜好，再加上整體用餐環境很有質感，讓我下回還想帶外國的朋友們前來用餐，體驗享受台灣最熱門時尚的珍珠奶茶飲品！

豹豹獵茶 BAUBAUTEA

地址：台北市萬華區武昌街二段10號1樓
電話：02－23831736
時間：週日～週四11：00～22：00、週五～週六11：00～22：30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在➡ 粉絲專頁部落格IG

關鍵字： 豹豹獵茶 BAUBAUTEA Wisely拍拍照寫寫字 達人美食 美食情報 台北市美食 捷運西門站美食 西門町美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門　「25秒崩潰逃」 網：摩托車哪牌？

推薦閱讀

在地人最愛！台中蒸餃館8顆只要40元　飲料還能免費喝到爽

必點法式吐司！公館隱藏版早午餐　日式炒麵有豬肉片好滿足

限量30碗！板橋牛肉麵「一次只接5位客人」　湯頭濃郁、肉質軟嫩

晚來吃不到！高雄老字號12元水煎包　皮薄餡香還會噴出汁

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證對中省400！暑假便宜玩樂園

台中「綠空鐵道」預計今年底完工！

台中韓式烤肉吃到飽能免費穿韓服！

名氣餅三號店進駐SOGO復興館

皮脆又多汁！隱身水湳市場的炸雞店

拯救珊瑚礁！這5景點禁止用防曬乳

宜蘭超人氣肉羹每一口都是料！

「大稻埕情人節」8月3日登場！

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

北部人有福了！超豪邁烤全雞　

熱門行程

最新新聞更多

夏日祭典！經典四國必遊一次打包

日本和歌山楓紅絕景！泡湯看海

日本關西、北陸米其林景點推薦

喝酒會痛＝警訊！7狀況當心淋巴癌

松菸80週年特展　絕版收藏首曝光

不只大王蓮！桃園觀音順遊懶人包

西門町必吃沾料炸雞＋黑糖波霸鮮奶

PAUL這7天草莓千層派買一送一

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366