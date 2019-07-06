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點評：用高檔平價的懷石料理犒賞自己一下！

文、圖／姐妹淘部落客

高雄日式料理店再進化！把整個日本搬來高雄啦！當一踏進大手町秘境，就像打開任意門瞬間來到日本的大官邸！高雄在地20多年的大手町升級了，不只環境大升級，餐點的部分更走向精緻化路線，比照日本懷石料理等級的用餐方式及餐點，一道一道精緻小而巧而美的美味餐點，免千元！就能享受到完整的日式懷石料理！

高級又優美的裝潢氛圍及舒適的用餐空間還有獨立大包廂，不只適合情侶約會、三五好友小聚，更適合10人、20人以上的大型聚餐。不管是辦長輩的慶生宴、母親節餐，或是年輕人最愛的慶功宴等等都非常適合阿！

大手町秘境外觀





大手町竟然開二店了！不只環境更大更寬敞，裝潢設計整個大升級！大手町秘境...真的是秘境！美到像私人會館一樣！

大手町秘境環境







一進門真的有種到了私人招待所的感覺，超大的日式庭院造景，好適合辦小型的派對或是像西式的自助婚宴場地！





我最喜歡這個小角落，有小橋流水跟鯉魚，媲美日本山中祕境裡隱藏的某個大官邸一樣，精緻的禪風很適合飯後散步逛逛拍美照的地方吶！

室內裝潢跟外面截然不同，木質調帶點工業風的設計，特別的是每個座位上都有一根排風管，因為在這裡多了燒烤的餐點！

推薦祕境套餐＄880







大手町秘境一共推出了三種秘境套餐！有499／599／880三種價位，每一種套餐都是一道一道慢慢上，就跟吃日式懷石料理一樣～



季節刺身





第一道是刺身，會依季節性來變換種類，這次是大目鮪魚、黃金倉、雞雕三種，肉質都很新鮮嫩口，不用沾山葵或醬油，單吃就能吃到肉質本身的鮮甜味！



鮮果沙拉







第二道鮮果沙拉，以木瓜搭配明蝦還有干貝、軟絲，稍微炙燒過生食等級的干貝，口感為之鮮甜嫩口！！剛剛好的熟度，沒有過熟的嚼勁，也沒有過生的腥感！完美！是說木瓜應該是配角，但它甜的程度讓我無法忽略他的存在，這道前菜我給滿分！太可以了！



金追







第三道炸物，金追。這道非常挑人吃！不愛芋頭跟榴蓮的請先略過哈哈哈。金追是以芋頭絲包著榴蓮下去油炸，包裹起來的榴蓮，上桌時不會有任何味道。但是當芋頭絲被撥開，榴蓮放入嘴裡時，榴蓮味瞬間在嘴裡爆發成榴蓮小宇宙，搭配微辣微辣的醬料一起吃也壓不過榴蓮獨特的香氣，就算吃一整袋的大蒜也壓不過去～



烤午魚一夜干







第四道烤物嚴選最新鮮的午魚一夜干，經過一夜的醃製跟曝曬把風味緊緊鎖住，細緻的肉質中帶著淡淡的炭烤香氣。



扇貝爐端燒







扇貝爐端燒是生的！需要加熱過才能食用喔！之前在日本用餐也有不少懷石料理是這樣加熱食用，感覺挺好玩的，以扇貝搭配菇類及當令食材，經過爐燒後扇貝口感Q彈又鮮美。



鮭魚雞飯





鮭魚雞飯以新鮮的鮭魚烤熟搗碎鋪在飯上蒸熟，鮭魚的鹹香與白飯結合，鹹香的滋味就像古早味的醬油淋白飯一樣，但是這碗搭配的是高級的鮭魚！上面還放著粒粒飽滿晶透的鮭魚卵！

湯蛤蜊





湯蛤蠣，這顆大丸子超特別！外面絕對吃不到！這是以山藥、蝦漿、魚漿包裹著干貝、銀杏、巴西蘑菇純手工去製作

外層口感是軟嫩的，裡面豐富的配料創造多層次的口感！加入柚子皮一起熬煮的湯頭，喝起來會有淡淡的柚子香味道很爽口！



燒烤-美牛牛小排 $239





現在大手町秘境新推出燒烤跟鍋物，燒烤全天侯供應，每日現場點餐只提供10套，來電預約則不在此限。





這次點我最愛的牛小排！切成薄長片的牛小排，油花分布均勻又細緻，吃起來的口感軟嫩、香甜又多汁！整個滿分！果然是我最愛的牛小排！





燒烤牛小排很簡單，夾子夾著單面燒烤五秒後再翻面，重複個兩三次就可以開吃啦！



祕境午膳＄499







秘境午膳499的套餐有兩種主餐二選一，菜名跟菜名，不吃牛或豬都能各有選擇。

咖哩優格掛庵熬蝦佐青梅醋凍







這道開胃菜口味酸甜又清爽，真的有開胃的作用，最特別的是以生食等級的鰲蝦，搭配特調的咖喱優格醬，咖喱的味道變得好溫和，香料中帶點酸甜味，而底下的青梅果凍很酸甜，清爽又解膩。



鯛魚皮蒜香瓦片和風醬





這道看似簡單的鯛魚皮其實一點也不簡單，以薑汁和風醬醃製大概要8-12小時才能上桌，魚皮ＱＱ脆脆又滑嫩的口感，就像在吃一片片的膠原蛋白啊～

茶巾胡蔴豆腐附菇味出汁







茶菁胡麻豆腐，這道菜是日本傳統的一道豆腐，用春捲皮包著以葛粉做成類似豆腐口感的東西下鍋油炸，口感吃起來跟美濃有名的花生豆腐非常像， 胡麻香氣濃郁口感綿密搭配酥脆春捲皮創造出外酥內軟的療癒口感～這道我挺喜歡的。

若竹骰子牛佐山賊醬掛庵

主餐的部分有牛跟豬兩種，骰子牛採用choice美國板鍵，燒烤至大約五分熟的熟度，放在鐵板上維持熱度，口感吃起來算很軟嫩～搭配特調的山賊醬，吃起來鹹甜的胡椒醬香，很對味！

酒粕石燒豚排





若竹骰子牛佐山賊醬掛庵是用松阪豬，出餐時會在周圍燒熱的石頭上會淋上酒粕，這道很特別，滿足視、嗅、味覺。酒粕的香氣伴隨著冒煙的視覺效果，口感吃起來彈牙鹹甜搭配用墨魚汁、紅蔥頭、黑胡椒、高湯去熬煮的山賊醬，挺好吃的，兩種主餐二擇一，我個人偏愛松阪豬！

推薦祕境午膳＄599







599套餐中也有兩種鍋物二選一。



時筍海鮮番茄藏芋和風沙拉





這道菜也是很費工的料理，番茄鮮去皮再醃漬，裡面會包藏蒜味洋芋泥最後放上燻鮭魚，我挺喜歡裡面的蒜味洋芋泥，綿滑的洋芋泥中帶著蒜頭的清脆香，很特別也很好吃。



巴西蘑菇黑羽土雞鍋







這個巴西蘑菇黑羽土雞鍋，加入巴西蘑菇與雞高湯一起熬煮16小時帶出香氣，湯的純度非常高，有藥膳當歸湯的感覺但有沒有那麼重藥味，香醇濃郁又好喝！

雞腿肉表面先煎出香氣，下鍋煮後肉質鮮嫩彈牙好好吃阿！

湯鍋內的海鮮料不是一般的蛤蜊而是大顆的牛奶蛤！滋味相當鮮美吶



太極炊飯







太極炊飯用兩種米一種是黑糯米、一種是我們在吃的白飯，白飯就是豬油拌飯搭配乾爽的黑糯米剛好可以解膩。

飲料-蔬果汁／醋飲＄80





套餐都有附贈飲料，有蔬果汁、蘋果醋跟可爾必思三種可以選擇！

甜點







甜點是之前很流行的水信玄餅！晶透的玄餅口感有點像洋菜凍但再軟一點的口感，搭配黃豆粉及甜醬甜甜的滋味不膩口。

24人會議室





除了一般平面上看的到的座位區以外，大手町秘境裡還暗藏24人的超大會議室！還有提供投影機、投影幕可以使用！很適合公司、企業高階主管開會使用阿！如果在這裡跟外商公司開會一定很有面子哈哈

※包廂一共六間最大間的24人，可以開會，有附投影布幕、投影機，低消1.5萬



10人包廂





另外還有用餐專用的超隱密大包廂

※第二大10人包廂：8000元

最小的包廂，容納4-6人，無低消





採和室的座位形式，但是不用盤腿，底下有空間可以放腳，很適合朋友聚餐、家庭聚會使用





是說這裡每一個角落都很美，我最喜歡這個中庭，好和風！



IG打卡點







隨便拍都是超美的IG照阿！奉上幾張當家花旦的美照及拍攝角度給大家。





就算在廁所前也好拍到不行







用餐區拍美照也不是問題！

大手町秘境菜單







時筍海鮮番茄藏芋和風沙拉、祕境午膳、若竹骰子牛佐山賊醬掛庵、酒粕石燒豚排、巴西蘑菇黑羽土雞鍋、茶巾胡蔴豆腐附菇味出汁、鯛魚皮蒜香瓦片和風醬、咖哩優格掛庵熬蝦佐青梅醋凍、美牛牛小排、湯蛤蜊、鮭魚雞飯、扇貝爐端燒、烤竹莢魚、金追、鮮果沙拉、季節刺身、太極炊飯、蔬果汁／醋飲、水信玄餅

詳細菜單請看→大手町祕境菜單

大手町秘境-後記

這裡真的太！美！了！完全比照日本懷舊餐廳的庭院造景，ㄧ踏進這裡，就像回到那次我去日本秋田縣的小倉園餐廳～不過大手町秘境比那裡更加高級，整體風格走向根本就是私人會館等級，除了2-4人的一般座位區，還有20人以上的獨立會議室，另外也有10人以上的專屬包廂，搭配精緻的菜宴，這裡相當適合辦慶生宴、慶功宴的多人聚餐聚會！大手町秘境除了原有的日式料理以外，另外新增燒烤跟鍋物！一次滿足三種願望！

最近我才在找說有哪一家店，是夠有氣氛、有裝潢價位也很體面，又有鍋物跟燒烤可以選擇。（畢竟聚餐的人很難搞，有人想吃鍋又有人想吃燒烤）沒想到這裡一應俱全！什麼都有了，只差把人帶來而已了！

高雄大手町秘境



營業：11:30-14:30／17:30-21:30

電話：07-7677266

地址：高雄市鳳山區文安街2號

平均：$800-1000／人(低消$399元起) 【可刷卡】

推薦：酒粕石燒豚排、巴西蘑菇黑羽土雞鍋、美牛牛小排

服務：包廂、插座、有素食、投影機、兒童餐

姐妹淘部落客

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