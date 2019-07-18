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麻醬香氣濃郁！高雄巷弄「阿美陽春麵」　還有清爽酸菜豬肚湯

高雄美食同好會 影子

影子喜歡分享，喜歡交朋友，也喜歡與大家一起分享與..

點評：最喜歡這樣的古早味麵店了！
ETtoday餓勢力

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

文、圖／影子

阿美陽春麵位於三民區永年街和延吉街三巷交叉口，當初會知道這家小吃店，全是熱心的同好仁章兄，把吃到好吃的店家分享給影子，也讓影子有機會認識在地的古早味麵攤。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

住附近的居民，有些人是從小吃到大，可見這家麵店在地經營已有一段很長時間。沒有新穎設備的用餐環境，還保留傳統麵攤給人印象，復古懷舊的傳統小吃，我們最喜歡了。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

裡頭也有用餐區，雖沒有冷氣，但有電風扇供應。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

不管是麵食或是湯類，都有大小碗之分，上頭的價格還真的很親民，全是銅板價格。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

仁章兄特別提醒影子，一定要試試這款辣椒醬，店家的辣椒醬不死鹹，會吃辣的人不覺得它會很辣，加在小菜，或是拌在麵裡都有提味效果。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

小菜就直接跟店家點，端上桌時會告知價格，在最後結帳時一起算。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

這樣一大盤小菜110元，有豬皮、豬耳朵、海帶、豆干、米血等等，附上店家調製的沾醬。那個沾醬很加分，上面有蒜泥，讓小菜味道更夠味，吃辣的還可以加一點剛才的辣椒醬。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

麵食和湯品都是用不鏽鋼碗裝盛，畫面上的麵都是小碗。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

麻醬麵40元／小

喜歡麻醬麵的我們，被這香氣吸引，將麻醬拌一拌之後，麵條裹著麻醬香，在調味方面很符合我們口胃。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

麵條也不會煮到太軟爛，麻醬的份量剛剛好，不會吃到太膩。

榨菜肉絲麵40元／小

其實店家的麵都可以做乾或湯吃法，像榨菜肉絲麵就選擇了乾麵吃法，一開始我們以為放了麻醬，原來它是類似像汕頭麵的味道。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

麵條拌了豬油和醬汁，麵條均勻上色，吃起來有古早味的滋味，口味滿家常的。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

酸菜豬肚湯50元／大

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

店家把豬肚處理得很乾淨，大骨湯頭裡有著薑絲清香，伴隨著脆脆地酸菜，清爽好吃解膩。

▲▼阿美陽春麵。（圖／影子提供）

影子喜歡這種在地口味的麵店，純樸的小店面，保留了古早味，親民的價格，以及親切的店家，讓我們在短短半小時的用餐時間，充滿愉快。店家的麵給人一種質樸家常滋味，也難怪生意一直都不錯，如果您也住在附近，不妨找時間吃看看唷。

阿美陽春麵

地址：高雄市三民區延吉街3巷36號
電話：073848532
營業時間：11：00～20：00

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關鍵字： 阿美陽春麵 影子 達人美食 美食情報 高雄美食 三民區美食 陽春麵

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