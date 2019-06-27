完成媽媽心願！他把「米苔目變甜品」　紅豆、粉粿也都自己煮

點評：甜的米苔目！！！

文、圖／影子

超過一甲子的老東台米苔目，是台東市家喻戶曉的小吃店，二～三年前在原址開立了新品牌甜品屋，而原老東台米苔目，則搬到大同路繼續營業。甜品屋是老店第三代經營，當初是為了圓母親的心願，把自家的鹹米苔目，做成甜品，讓母親在台東，也能品嚐台中家鄉甜米苔目的滋味。

這是我們第二次來吃了，那時還是個連假的晚上，一位難求，印象深刻。這次挑中午時段來，吃冰的人不多，不用排隊等待。

除了招牌米苔目之外，這裡的紅豆、粉粿、彩色湯圓都是店家自己製作熬煮，強調沒有添加物，相當健康天然。點餐採自助式。

招牌米苔目冰50元

甜的米苔目吃法，對我們來說很熟悉，屏東源記的米苔目冰我們從小吃到大，也是老公的最愛。

很滑溜的口感，搭配紅豆、粉粿，冰涼的刈冰甜滋味，在炎熱的午後來上一碗，實在暢快。

純粉粿冰40元

四四方方的粉粿，是傳統冰品必備配料。軟Q的口感在糖水的滋潤下，更顯得可口。

幫母親找回家鄉滋味，又幫老家的米苔目找到另一種吃法，不管是老東台米苔目還是甜品屋，已經成為旅人來台東市必吃美食，有機會來台東旅遊的朋友們別錯過。

老東台米台目



地址：台東市正氣路134號

電話：089-333398

營業時間：12:00～22:00

公休日：週四（寒暑假不公休）

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