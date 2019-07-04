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竟有炸皮蛋蛋餅！高雄Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店　還有芋泥吐司

高雄美食同好會 影子

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點評：最想試試看炸皮蛋蛋餅～
ETtoday餓勢力

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

文、圖／影子

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

車水馬龍的博愛一路，最近新開了一家以鍋燒蛋餅吐司為主的小店。老闆選擇離開原有職場，明明之中有神明旨示下，轉行投入餐飲行列，和朋友一起合夥開店。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

這裡離熱鬧的熱河商圈有一段距離，加上博愛路車速原本較快，又受到行道樹影響，很容易錯過店面。店裡簡單的擺設，環境明亮乾淨。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

鍋燒系列、蛋餅系列、可頌系列是店家主推產品，其中芋泥是店家自製，很受歡迎。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

炸皮蛋蛋餅55元

炸皮蛋口味的蛋餅對我們來說很新鮮，想說來嘗鮮一下。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

蛋餅皮有點酥脆，裡面包有九層塔、炸皮蛋、蛋，利用美奶滋的香甜味，把皮蛋的特殊味給蓋過去，味道很平衡好吃，也很有特色，而且皮蛋這樣吃起來一點都不臭了。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

老闆私房推薦隠藏版70元

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

把燒餅夾入芋泥餡和花生，是這裡的隠藏版口味，處理芋泥是老闆的強項，選用大甲芋頭，質地香醇軟綿，這裡的芋泥餡竟然不會很甜膩，隠藏版是加了有顆粒的花生，不僅增加咀嚼口感，也多了花生香氣在其中。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

章魚燒吐司75元

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

想像中的日式章魚燒味道，復刻到吐司裡面來，吃得到顆粒章魚，還有大量的高麗菜和洋蔥，店家還特調醬汁，來襯托出章魚燒的風味，再利用哇沙米串起所有味道，整體來說不錯吃，若能將吐司改成其他麵包，不僅質感會提升，也比較符合這價位。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

海鮮總匯意麵120元

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

店家自己熬的湯底，口味比較偏清爽，重口味的人可以換沙茶口味，總匯裡面有魚肉、乾魷魚、鮮蝦、蛤蜊、豬肉等食材。會用紙碗的原因是剛開店人手不足關係。

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

極鮮奶茶45元

▲▼Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店。（圖／影子提供）

用茶葉熬煮的紅茶，加入了鮮奶，是老闆很自豪的飲品，茶和鮮奶比例拿捏得不錯，尾勁會有淡淡茶味。中年轉職的老闆，對自己的產品很有想法，推出了自己較拿手又有特色的產品，唯獨就是擺盤尚缺美感，這也是老闆的新課題，期待未來店家可以慢慢改進這些支微末節的地方，店家的出現，也提供了附近住戶多一個用餐選擇。

Hen好初鍋燒蛋餅吐司專賣店

地址：高雄市三民區博愛一路176號
電話：07－3135088
營業時間：10：30～14：00、17：00～老闆累了為止

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