點評：愛吃海鮮的千萬別錯過～

文、圖／影子

我們到南竿的第一個晚餐，便是在馬祖村的大眾飲食店解決。這條街是馬祖村熱鬧街道，二旁幾乎都是商店、餐廳，我們從媽祖巨神像下來之後，眼看天色漸暗，來到這裡覓食，看來看去就屬這家的人氣最旺。

店家在網路上有不錯的評價，吃得到道地老酒麵線，以及海鮮料理。

這裡有麵食、飯類、湯品，比較適合人少的我們點餐。

背面的家常熱炒料理，份量多適合團客來點。

老酒麵線100元

還沒吃到就已經被那老酒香氣給吸引，馬祖最具特色小吃代表老酒麵線，終於嘗到了。裡面的組合很簡單，有麵線、肉條、蛋等等。麵線份量不少，我們是二人分食著吃。

馬祖的麵線吃起來不會糊糊地，湯頭充滿老酒香氣，相當耐人尋味的美食小吃。

綜合炒海鮮300元

有淡菜、海瓜子、蛤蜊的綜合炒海鮮，沒有用過多的調味料破壞食材鮮味。

淡菜上面還連著海草，不曉得是不是野生的，肉質相當飽滿，物超所值！

蔥炒蛋70元

這蔥炒蛋就是蔥煎蛋，邊緣的焦香和蛋香，證明師傅的手藝不差。

炒青菜70元

出門旅遊也要補足纖維素，簡簡單的地瓜葉，帶著蒜香，地瓜葉口感嫩，這麼一大盤吃的過癮。

大眾飲食店的餐點，讓我們留下深刻印象，炒海鮮是這裡的特色，還有老酒麵線，雖說馬祖很多地方都可以吃到老酒麵線，但每家的口味不盡然都是符合我們口胃，如果有來馬祖旅遊，可以把這家列入名單裡唷。

大眾飲食店

地址：連江縣南竿鄉馬祖村80號

電話：08-3622185

營業時間：11:00～14:00 17:00～20:00

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