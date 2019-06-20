牽絲超銷魂！高雄人氣章魚燒小舖　必吃「起司雙打口味」

點評：章魚燒上面的配料超豐富der

文、圖／影子

2017年底，是我們初次來吃御澗章魚燒，它和市面上的日式章魚燒不同，老闆喜歡創新口味，於是往章魚燒裡面加了泡菜和水煮蛋，當時印象很深刻。在武仁街營業沒多久，就搬到駁二必信街，到現在已經滿週年。

為了適應附近居民以及外地遊客口味，章魚燒的內容物也做了調整，像之前有放麻竹筍，現在只單純放章魚燒。

章魚燒的製作過程較耗時，要有耐心等候。

從粉漿到章魚燒成型，大約需十五～二十分鐘左右，表面會煎到有點脆脆地，再依各口味加不同的配料。

為了簡化流程，店家目前只推出三種價位章魚燒，起司雙打是人氣商品，還有隠藏版口味，算是給客人一種驚喜吧。

起司雙打用的是乳酪起司，經過噴槍加熱後，起司慢慢融化在章魚燒上面。

起司雙打100元／六顆

所謂的起司雙打，除了乳酪起司外，上面還撒有起司口味的玉米碎片以及海苔粉和起司粉。

章魚燒拉起來還有長長的牽絲，畫面真誘人，玉米碎片增加了脆脆的口感，海苔粉和起司粉給了章魚燒不同層次口味，整體來說味道滿好吃的。

難怪老闆會說這是人氣最夯的口味，愛吃起司的朋友不能錯過。

隠藏版口味70元／六顆

上面淋的泰式辣醬有經過老闆改良，加了檸檬在醬汁裡，吃起來檸檬酸味會比較明顯。鳳梨片用的是罐裝，口味比較甜，可以中和醬汁的酸，誰說章魚燒一定要放美奶滋呢，酸酸甜甜醬汁也別有一番風味。

這次的新口味起司雙打，連不愛吃起司的我，也很喜歡這種混合多種味道的章魚燒，一成不變並不是老闆想要的，喜歡研發各種口味章魚燒，也替平凡的章魚燒，找到新吃法，下次來到駁二遊玩時，可以來吃看看創意章魚燒。

御澗章魚燒



地址：高雄市鹽埕區必信街53號

營業時間：15:30～19:30

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