用奶奶名字取名的綠豆沙店！文青質感招牌藏「笑」果

點評：這招牌太可愛了～～～豪想喝喔！！！

▲玉蘭豆沙鮮乳。



記者張舒芸／綜合報導 圖／Eat璇的吃貨人生

夏天就是要來杯消暑的冰沙！新竹有家剛開幕的綠豆沙店，質感招牌非常吸睛，還藏有幽默字句充滿「笑」果，讓人看了會不經意「噗哧」一笑。採用奶奶的名字當作店名，為的就是讓奶奶的名字能被放在身分證或夫家祖譜以外的地方，相當令人感動，連部落客都說這應該是世上最浪漫的事吧！

▲▼文青招牌很有設計感。



沒有過度廣告宣傳、特別的優惠吸引，7月6日剛開幕這天，還是引來許多人潮來排隊購買，部落客Eat璇的吃貨人生也在《旅遊超爽的！》社團分享這家「玉蘭豆沙鮮乳」，店面雖然不大，招牌有著抹茶綠文青字樣，忍不住停下腳步多看兩眼，老闆特別將奶奶的名字「玉蘭」當成店名，算是送給她的禮物也是為了讓奶奶開心，開幕這天奶奶也有到場來探班。上方小招牌還隱藏一句話，箭頭比著對街寫道「那家紅豆餅好像還不錯」，幽默得行銷手法，偷偷推薦了對面的姊妹店，讓人看了會心一笑，有機會也可以去試試。

▲▼旁邊的小招牌下面藏「笑」果字句。



▲對面的紅豆餅店。



▲菜單。



販售品項雖然不多，但也因為這樣每樣都採用最高品質製作，老闆用心研發，調配出作合適的比例，種類可分為冬瓜、綠豆沙和芋頭牛奶三種系列，多五元可以加波霸珍珠，除了有加鮮奶的品項價位較高，其他都非常平價！部落客表示綠豆沙喝起來口感十分細膩，喝一口滿嘴都是綠豆香氣，不甜膩且順口。另外，店家對鮮乳品質要求也很高，試過好幾家後，最後選用萬丹崙頂牧場的丹醇鮮乳，雖然成本較高，但奶香非常濃郁醇厚。

▲豪不客氣的整杯裝滿滿。



▲綠豆沙。



▲▼綠豆沙牛奶加珍珠。



珍珠帶點甜味，口感偏硬有嚼勁，對咀嚼控來說十分療癒。而冬瓜檸檬喝起來不死甜，喝得出是材實料的冬瓜，酸酸的檸檬後勁恰到好處，夏天來上一杯超過癮！有機會到新竹走走，來上一杯解解渴，順道還可以到對面買車輪餅配著吃。

▲冬瓜檸檬。



▲有機會到新竹走走，來上一杯解解渴。



玉蘭豆沙鮮乳

營業時間：11:30～19:30（賣完為止），週日公休

地址：新竹市東區東南街127號

電話：0988789356

粉專：玉蘭豆沙鮮乳