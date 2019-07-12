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點評：麻辣鍋快點筆記下來！！！

文、圖／高雄美食地圖

不管怕辣不怕辣 或是怕不辣辣不怕，川辣道都讓你嚐遍麻辣鮮香。熱愛麻辣鍋的朋友們注意啦！麻辣鍋物最新美食又一發！最近在北高雄的文山特區開了一家麻辣鍋物專賣餐廳­­－川辣道麻辣鍋物。

除了招牌的小龍蝦與烤魚兩大怪獸級料理，也有麻辣、湘辣、鴛鴦火鍋鍋底可選，頂級無骨牛小排、特級五花牛、精選梅花豬、鮮嫩雞腿肉等肉品可單點，菇餃菜菜火鍋料兒一應俱全，還有清炒食蔬、涼拌龍鬚、蒜香烤茄等健康蔬食，吃不吃辣都能搞定。







主打生態養殖澳洲淡水小龍蝦，堅持活體現點現撈，加上獨門秘方道地麻辣湯底，掀起一股麻辣風暴。







麻辣小龍蝦一直是兩岸三地甚受歡迎的料理，一如其熟透色澤般的紅紅火火，體型嬌小卻十足霸氣，佐以各式辛香調料走一個嗆辣鮮香，真的會吃上一回就讓人難以忘記。





◆川辣道小龍蝦有三好：養殖好 處理好 口味好



川辣道選用的小龍蝦品種，是澳洲淡水小龍蝦，跟大陸的美洲螯蝦不一樣，最重要的是這澳洲淡水小龍蝦堪稱小龍蝦界的貴族，對水質要求非常高，講究得很。為了款待這些嬌客，川辣道特地在店面後方搭建了專屬的小龍蝦放養池，精準地控制水溫，還天天換水確保好水質。

如此呢，當小龍蝦們從屏東的養殖場專車運來店裡的時候，就能銜接好活體養殖的生態，也才能確保小龍蝦們上桌前都是鮮蹦活跳的。





瞧這些小龍蝦們個個頭好壯壯，是以水草生態養殖，養到4、5個月便能食用。





小龍蝦雖好吃，但要吃牠可不容易，得先冒著被那副鉗子刺扎的風險，將蝦頭的那根長刺剪掉，細心挑去會影響味覺口感的蝦囊和蝦線，一隻一隻地都處理過才能入鍋，實在是很費工。





◆招牌麻辣龍蝦鍋 道地川渝口味蹦舌尖



別被鍋裡那紅通通的景象給嚇著了，也別以為暑夏吃辣會熱出人命，川辣道這招牌麻辣龍蝦鍋可是鮮香十足，令人留連忘返，非常值得一吃。





其實在咱們天氣總是熱情如火的高雄，特別適合吃辛辣料理！不要懷疑，中西醫都會肯定地告訴你，吃辣能幫助身體散熱，逼出體內暑氣濕氣，辣椒、花椒、胡椒、薑、蒜等調味料，還能溫補胃與肝臟。以上種種，川辣道這一鍋通通有！





道地川渝口味的麻辣秘方湯底濃郁、層次豐厚，特別是台灣少見的綠花椒粒，那香氣撲鼻的。吃起來回甘暖胃，香麻更重於辣，越吃越涮嘴，即使吃得滿頭大汗依然捨不得停下。小龍蝦從殼到肉滿滿地吸飽了湯汁，不小的體型自然肉多鮮甜，蝦肉緊實Q彈，吃到帶有蝦膏的蝦頭會覺得世界真美妙。





該如何把小龍蝦吃得優雅？讓老闆娘貼心為你示範剝蝦123，就這樣一拆、二吸、三壓，香麻的小龍蝦立刻脫光入口。

川辣道連配角也是精心挑選。日照充足的墾丁馬鈴薯，口感格外鬆軟，還有爽脆可口的小黃瓜，個個受麻辣湯汁浸淫，辣得很邪惡（那看似清純的小黃瓜害我失了戒心…）。

◆雙人龍蝦套餐799 乾湯兩吃一次享有



如果一種鍋有兩種吃法，譬如說先嗑一嗑乾香的麻辣小龍蝦鍋，然後再涮一涮噴鼻的麻辣火鍋，肯定很不錯。





川辣道麻辣鍋物開幕期間特別推出一鍋兩吃的雙人套餐，嚐鮮價只要799元，一次消費雙重享受，兩種澎湃一次享有！

先慢悠悠地吃完這一份大約12到15隻不等的麻辣小龍蝦鍋，再加入麻辣湯底秒變火鍋。





也不是只有麻辣湯而已，還有滷得入透的鴨血和豆腐，非常好吃。





整個雙人龍蝦套餐共包含鍋底、鴨血、豆腐、火鍋配料、米飯或寬粉或科學麵擇一，還有一份精選梅花肉，配一整套涮麻辣鍋剛好。吃乾的吃湯的都可以，一鍋兩吃才799元而已，不過嚐鮮優惠只到6月底。

◆不就是粥而已 龍蝦入鍋是否太極致豪氣

川辣道把平淡無奇的粥，煮成老饕必點的隱藏美食〜古早味龍蝦粥。

選用生長約2年的小龍蝦，體型比麻辣鍋用的明顯大上許多，熬到米糯粥稠，鮮甜的龍蝦肉白嫩脆口，緊實飽滿，濃郁的蝦膏好過癮，還帶股油蔥清香，就像是阿嬤的古早味。

這古早味龍蝦粥真的會讓人一口接一口、一碗過一碗，特別是全家來吃的時候，能吃辣的辣得盡興，小的老的不吃辣的用這一鍋龍蝦粥也能遂心滿意。

◆烤魚兒你怎麼這樣 吃過就叫人反覆念想



川辣道還有另一個怪獸〜麻辣烤魚。挑選約2斤左右的鱸魚，如此鋪好鋪滿整個烤盤，佐以馬鈴薯塊、小黃瓜段、梨山高麗菜、黃豆芽菜等豐富配菜，連烤帶煮地在麻辣的世界裡自由變化。





軟嫩的魚肉蘸著麻辣湯汁，一種溫嫩中的刺激很有趣，大刺好挑也不算多，吃起來也輕鬆。





也可以加上招牌的豆腐鴨血，或是自由加點玉米、豆皮、金針菇等，可別說沒事先警告你，它們也都是吸辣好朋友，個個鹹香入味，也能辣你唇嘴千百回。

好了，防辣警語說明完畢。如果還是打算用麻辣小龍蝦感受生命存在的意義，請先打個電話去預定，因為川辣道的新鮮小龍蝦每日限量供應。





川辣道麻辣鍋物



地址：高雄市三民區文濱路55號

電話：07-7679319

時間：11：00-14：30；17：00-22：00（週三公休）

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格