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還想再品嚐的朋友動作要快　王品旗下牛排飯「酷必」8/31熄燈

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▲酷客舒肥牛排。（圖／黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近年來王品旗下品牌正在進行汰弱留強，繼乍牛之後，王品集團旗下餐飲品牌「CooK BEEF!酷必」也將收掉，目前唯一的新光A11店預計在8月31日結束營業。

王品集團「CooK BEEF!酷必」在2017年2月5日正式開幕，品牌訴求結西方經典牛排及東方代表米食，強調以做出五星級的牛排飯為標準，但價格卻是親民的，主餐從220元到330元不等。餐點主打商品是酷客舒肥牛排，經過舒肥後的五分熟粉紅色牛排，把它切成每塊厚度1公分後，整齊排放台灣濁水米飯上，再搭配一顆半熟蛋，滿足許多人對於肉的渴望。


▲王品旗下「乍牛」在7/1結束營業。（圖／記者黃士原攝)

王品表示，在多角化發展過程，必須評估市場特性與自身資源，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱留強，達到最佳經營配置。2017年成立的「酷必」，考量消費者接受意願，決定於8月31日結束營業，現有1家門店(台北新光A11)，同仁轉入其他品牌餐廳服務，相關的福利、年資、權益，不受任何影響。

至於2017年成立的「麻佬大」，結合日常飲食和輕餐飲類型的川味麻辣燙，目前正規劃轉型，期待以全新面貌，持續帶給消費者更好的用餐體驗。


▲王品「麻佬大」轉型中。(圖／王品集團提供)

關鍵字： 美食情報 酷必

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