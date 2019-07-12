台北貴婦百貨BELLAVITA好康活動　5間美食餐廳夏日優惠懶人包

▲BELLAVITA 美食廣場的餐廳紛紛推出新餐點搶客。（圖／寶麗廣塲提供）

旅遊中心／綜合報導

有台北最美貴婦百貨之稱的BELLAVITA，趁著夏日到來，商場內的餐廳推出夏日優惠。《ETtoday新聞雲》幫大家整理了各家的優惠內容，美食廣場也推出抽獎活動，結帳最高現抵200元。

高人氣漢堡餐廳「HALEAKALA」推出鮮嫩多汁脆炸雞腿漢堡排和BORA BORA飲品，原價480元的套餐活動期間只要350。「aaa WINE CELLAR & OYSTER BAR酒窖生蠔吧」的每日精選生蠔盤搭配精選白酒原價1300元，優惠價只要1000元。

▲靜園餐廳推出戀戀夏日雙人分享餐。（圖／寶麗廣塲提供）

台北老字號粵菜館「靜園餐廳」也推出戀戀夏日雙人分享餐，含菠蘿靓蝦球、極品東坡肉、魚子蒸燒賣、廣東炒麵等7道料理原價1685元，活動期間只要1380元+10%服務費。「豆腐村」人氣韓式料理豆腐煲的精選套餐包含韓國烤肉、辣炒海鮮年糕、豆腐煲等，原價1119元，現在只要968元+10%服務費。

「滿堂紅」則推出季節限定酷涼椰子雞套餐，選用在地上等土雞肉與蔬菜高湯搭配新鮮椰子水，湯清肉甜，補氣去躁，原價480元，現在只要300元 +10%服務費。

BELLAVITA寶麗廣塲美食廣場也推出抽獎活動，7/4至8/4在凡在美食廣場用餐，結帳即獲得1次抽獎機會，最高現抵200元。此外7/4至12/30單筆發票滿500元即可獲得一點，當月集滿五點即可兌換500元美食抵用券。