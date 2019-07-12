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太犯規！彰化40年高厝炸粿　「豆干包」加蚵仔炸出鮮甜海味

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：滿滿的台式炸物超過癮der
ETtoday餓勢力

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

高厝炸粿在員林市員林市員水路二段旁，不顯眼的鐵皮屋隱藏默默傳承了40年的古早味，受到附近居民喜愛。高厝炸粿價格親民，還有獨家招牌~豆干包，豆腐中包入蚵仔太犯規了!吃完再到附近的咖啡館喝咖啡。

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

員林美食之旅中，第一站本來打算到附近的吃某家美食小吃，經過高厝炸粿時，人潮雖然沒有大排長龍，不過那絡繹不絕的人潮，還是逃不出我們的美食雷達

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

店家手腳俐落，客人等待時間不會太久

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

大多客人外帶居多，內用區有提供桌椅，後方還有化妝室

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

牆壁則是老闆親戚小朋友的畫作，小朋友相當有藝術細胞，畫作充滿著滿滿的活力

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

高厝炸粿  價目表／菜單

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

後來仔細看了店家名片，才發現到高厝炸粿開了40年

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

這次點了蚵嗲、豆干包、炸粿、韮菜、豆腐湯，剛剛好100元

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

豆干包（有餡）

一開始以為豆干包是炸豆腐包入韭菜之類的選項，沒想到是包入鮮蚵。鮮蚵的海味被豆腐完整包覆，吃完後立刻再追加一顆。

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

蚵嗲

蚵嗲大小適中，內餡包入的鮮蚵也算多顆，以一份30元的價格來說，物美價廉

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

炸蚵嗲的火侯掌握得不錯，保有鮮蚵的嫩性和湯汁

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

韮菜

高厝的炸粿外皮薄脆，相對不油膩，韮菜相對有嚼勁一點。

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

豆腐湯，一開始以為10元的豆腐湯只有一塊豆腐，想不到豆腐份量比預期中還要多呢！

▲▼彰化高厝炸粿。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

高厝炸粿的知名度或許沒有其他家店高，整體吃下來的口感和價格都相當實在，吃完再到附近找個地方喝咖啡休息一下！

高厝炸粿

地址：彰化縣員林市員水路二段465號
電話：04 838 5920
營業時間：09:30～17:30（周一休息）

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關鍵字： 高厝炸粿 彰化美食 員林美食 達人美食 美食情報 Nini and Blue玩樂食記

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