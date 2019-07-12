北海道厚鬆餅「椿Tsubaki Salon」進駐台北晶華　推2款夏日水果新口味

▲北海道厚鬆餅「椿Tsubaki Salon」進駐台北晶華酒店，推出北海道哈密瓜厚鬆餅。（圖／台北晶華酒店提供）

旅遊中心／綜合報導

繼4月快閃後，日本北海道人氣厚鬆餅「椿Tsubaki Salon」7月起正式進駐台北晶華酒店。從15日起，推出日本北海道哈密瓜以及台灣拉拉山水蜜桃2款夏季限定的時令品項，多汁的果肉以及蓬鬆軟綿的鬆餅組成消暑的夏日甜品。

哈密瓜厚鬆餅使用每週從日本北海道空運來台的哈密瓜，將剛摘下的哈密瓜放在室溫熟成3到4天，讓水份釋出、甜度提升，客人點餐後新鮮現切，搭配口感清新的洋甘菊果凍，以及以北海道直送的四葉牛奶、中澤鮮奶油、甜菜糖慢煮15分鐘，再放入冷凍庫20分鐘、最後加上北海道牛奶冰淇淋，3種配料與原味厚鬆餅一同享用，口感豐富多元、層次分明。

▲水蜜桃厚鬆餅使用超過1顆拉拉山水蜜桃。（圖／台北晶華酒店提供）

水蜜桃厚鬆餅則使用超過1顆拉拉山水蜜桃，去皮後浸漬糖水熬煮20分鐘，再加入果膠製成的水蜜桃果凍，最後淋上優格鮮奶油，搭配原味厚鬆餅，果肉香氣濃郁、口感多汁甜美。

「椿Tsubaki Salon」的厚鬆餅全面使用日本北海道出產的安心食材，選用擁有獨特麥香的北海道小農秋收麥子所製成的麵粉，加入甜菜糖和小麥澱粉調製成麵糊，客人點餐後，再拌入打發蛋白置於鐵板上煎烤而成，成品高約3公分，口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿、入口即化。