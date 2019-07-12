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起司牽絲好邪惡！台南阿杰手工蛋餅　還有焦糖起司牛奶厚片

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：愛吃甜品早餐的絕對要衝一波～
ETtoday餓勢力

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

阿杰手工蛋餅搬家了，胖比我第一次吃！阿杰蛋餅原本在五妃街就很夯了，這次搬家決定要來試試這蛋餅，連續假期那幾天約了吃貨好友一起去吃早餐，9點到現場已經是滿滿人潮了，我們還以為假日大家應該會睡晚一點，結果大家都早起吃早餐XD還好，我們還是順了的吃到，不囉嗦～馬上來看看

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

這次前往，發現阿杰手工蛋餅改名了，新名字叫『耳可木火』感覺比較難記耶～但是我發現，『耳可木火』也是阿杰，只是把字都拆開，店門口也有寫著阿杰，所以不用擔心找不到，新址位於五妃街與國華街一段交叉口，還蠻好找的，新家離舊址其實不遠。

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

菜單MENU

手工蛋餅的口味選擇還不少，來這裡就是必點蛋餅啊~～還有吐司類、炸物、煎物、飲品。

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

我們3個人點了不少，這樣吃完390元，突然覺得也太會吃了吧！！還有3杯飲料沒拍進去啦～

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

阿杰手工蛋餅五妃街美食

起司拔不拔蛋餅＄50

看到有起司口味的蛋餅就想點，趁熱起司還會牽絲~~看起來好療癒，蛋餅口感QQ的，裡面還有香濃起司，滋味鹹香，我覺得還不錯！起司控可以點！

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

煉戀銀絲卷＄30

這個吃起來有著煉乳的香甜滋味，銀絲卷炸的香脆。

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

抹茶厚片＄35

抹茶厚片一看就知道是我指定要點了，吃起來酥香，帶點茶味，我個人覺得不會太甜，還ok～

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

焦糖起司牛奶厚片（丹麥）＄45

這個我們選了丹麥，吃起來鹹甜鹹甜的滋味，還不錯，但我覺得稍顯油膩。

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

小肉豆＄30／小雞塊＄35／熱狗＄20

這3種就是大家接受度高的炸物，小肉豆很涮嘴耶！

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

耳可木火店內環境還蠻寬敞的，裡面有許多綠色植物點綴空間，這區塊還有立食區，如果要內用，直接拿菜單到裡面先找座位。

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

旁邊這區則是姊夫珈琲，我也附上姊夫珈琲菜單給你們參考囉～

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南手工蛋餅耳可木火。（圖／愛比妞 提供）

耳可木火內用環境

早上用餐的人潮還不少，但是我覺得冷氣有點不夠冷，又加上是鐵皮屋，我吃完一直流汗XD也有可能我比較怕熱啦～餐點上還不錯，喜歡吃手工蛋餅的朋友，可以去試試。

耳可木火

電話：0985966719
地址：台南市中西區國華街一段26號

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 耳可木火 阿杰手工蛋餅 手工蛋餅 台南美食 中西區美食 達人美食 美食情報 愛比妞

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