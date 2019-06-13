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用雞汁熬出來的！高雄古早味紅麵線　吃得到花枝漿、蝦仁漿

高雄美食同好會 影子

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點評：想來一晚試試看！
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▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

文、圖／影子

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

六合路這一帶小吃林立，是附近居民的廚房。過去我們也曾來這裡覓食，古早味八寶紅麵線是近期才開幕的小吃，初次見到老闆夫婦人很親切，當初會賣台北紅麵線，是因為身邊剛好有朋友在北部賣紅麵線，讓老闆有機會向朋友學習製作方法，並在南部開店。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

店家提供了內用用餐區，採開放式空間，沒有空調，但有電扇，這幾天剛好是梅雨季，天氣涼爽些，等到真正夏天來臨時，可能會悶熱。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

店家在製作過程一點都不馬虎，為了強調麵線口感，選用了純手工製作的麵線，湯底也採用雞汁熬煮，和南部用柴魚味道的湯頭不一樣。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

麵線可以選擇放不同的料，像是大腸、魚羹、蝦仁羹、花枝羹、魷魚羹等等，大碗60元，小碗45元。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

剛開始點餐時有選擇障礙，後來我們點了一份綜合麵線、大腸加花枝羹麵線。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

桌上的菜脯辣椒是店家自己製作的，我覺得有辣，因為會立馬感受那股辣勁通全身的感覺。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

綜合麵線60元

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

手工麵線不會煮到糊糊的，還能吃到麵線的口感，為了不讓麵線冷掉出水，捨棄傳統太白粉或地瓜粉勾芡方式，從小細節就能看出店家的用心。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

手工製的蝦仁漿、魚漿是老闆找了配合廠商，口感紮實飽滿。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

大腸加花枝羹麵線60元

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

店家把大腸處理得很細心，裡頭的肥囊都去除掉了，再拌入酒後，油炸滷香，就味道來說，我覺得可以再滷重味一點。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

花枝漿飽滿，富有彈性，裡頭放的數量還不少。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

麵線不會有南部羹吃起來甜甜地味道，畢竟是台北口味紅麵線，店家只有微調適合附近民眾口味。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

除了賣紅麵線，老闆和朋友異業合作，賣起手扒雞，當天生意好已經賣光，就留待下次用餐時，有沒有機會吃到。

▲▼古早味八寶紅麵線。（圖／影子提供）

其實已經不記得N年前在台北吃紅麵線的滋味，店家的紅麵線，讓南漂的北部人有機會可以回味家鄉味，同時也讓南部朋友，多了另一種不是南部口味的麵線選擇，用心製作的紅麵線，推薦大家來吃看看。

古早味八寶紅麵線

地址：高雄市苓雅區六合路23-1號
電話：07-22226660939297384
營業時間：11：30～21：30（週日公休）

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