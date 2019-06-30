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釜山繡球花慶典「限時9天」免費看！　粉嫩花隧道拍出超仙網美照

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▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲太宗台的繡球花海已經開跑，怎麼拍怎麼美。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／釜山報導、攝影

暑假準備飛韓國的人，不妨到釜山最南端的「影島太宗台」走走，2019年的繡球花季落在6月29日至7月7日，慶典只有短短9天，快跟家人、好友一起拍出超仙網美照。此處免費參觀，唯一需要花費的就是遊園車，成人搭乘費用為3000韓元（台幣80元），在「太宗寺」站下車就能走入花海仙境。

太宗台是釜山影島最南端的自然公園，新羅太宗武烈王統一三國後曾到訪此處，故名為「太宗台」，長時間受到海浪侵蝕，造就懸崖峭壁的絕景，再搭配壯闊海岸線，讓人立刻忘卻所有壓力，更被旅遊平台TripAdvisor列為釜山前五大熱門景點。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲太宗台被旅遊平台TripAdvisor列為釜山前五大熱門景點。

想到訪太宗台的韓迷們，建議搭乘園區內的接駁小火車，總共設立五站，分別為若原礫石灘、救命寺、觀景台、影島燈塔、太宗寺、正門落客總站，全程約4.3公里，繞完一圈約15至20分鐘，車票費用約韓幣3000元，購票後一日內可無限次搭乘，想拍繡球花美照，記得在「太宗寺」站下車。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲搭乘遊園列車，每人票價3000韓元（台幣80元）。

太宗台遊園區佔地約54萬坪，是80年代許多新婚夫妻的蜜月勝地。其中太宗寺自2006年以來都有繡球花季，據傳當初是40多年前由一名和尚帶來此處種植，一共有30多種繡球花品種，有粉藍、粉紫、粉紅、奶油白等多種顏色。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲此處位於遊園列車前方，等待時間可在此稍作休息。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼許多年輕美眉都到此拍出網美照。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▼爸媽也適合帶小朋友一起來玩。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

每年花季盛開的時間都隨著溫度、氣候調整，今年繡球花季落於6月29日至7月7日，沿著寺廟前的花徑走訪，周圍都是情侶、家人，怎麼拍都漂亮，讓人少女心噴發。想到此享受花海簇擁，可從釜山地鐵的「南浦洞站6號出口」搭乘8、30、88、66號在總站下車，下車後跟著指示牌，就能抵達園區。

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼被圓滾滾繡球花包圍！釜山太宗台6/29-7/7浪漫登場。（圖／記者胡順惠攝）

太宗台태종대

地址：釜山廣域市影島區展望路24（東三洞）
營業時間：夏季（3至10月）04:00－24:00；冬季（11至2月）05:00－24:00
繡球花季：6月中旬至7月初，今年為6月29日至7月7日（9天）
交通：釜山站搭88、101號公車或南浦洞6號出口搭8、30、66、88號公車

關鍵字： 太宗台 繡球花 韓國旅遊 釜山

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