點評：來澎派吃澎湃的甜點囉

文、圖／萍子

甜點控不可錯過板橋四大甜點名店，萍子推薦PONPIE 澎派，隱身在板橋站巷弄文青系下午茶，老屋再生，板橋歐洲鄉村風甜點小店 ，甜點走日式新鮮水果塔、水果派，低消飲料一杯，用餐限90分鐘，喜餅、彌月禮盒、團購，價格實惠超值，板橋IG網美打卡甜點，板橋站聚會，ponpie澎派甜點外帶，板橋甜點下午茶，新北板橋 餐廳。

如何造訪PONPIE 澎派 交通？搭乘台北捷運板南線「板橋站」1號出口，步行到店家約7分鐘，位於板橋民權路寧靜巷弄，板橋第二運動場附近。一旁隔壁間則是早期的甜點工作室（如上圖），現今有了這個單獨的室內用餐空間，超級貼心。

門面非常好拍，清新日式帶歐洲鄉村風設計，門口是網美必拍打卡景點，PONPIE 澎派 招牌小小的，呈現一種日式風格設計，把英文字母變成符號，東西南北個一個字母結合，雖一開始很難念與辨別，但整個設計Logo質感滿好的。

原本是以外帶為主，後來因為店內重新整修過，多了很多內用位置。進入店內，空間不大，約兩張四人桌、四張兩人座位，整個老屋再生的歐洲鄉村風，大面拼花的木地板紋路，幾張大理石桌，以及開放式吧台的幾張位置，呈現板橋在地甜點店特色。

抬頭仰望，也有乾燥花元素，從天花板的燈架上垂掛下來，多了些唯美夢幻氣息。

長條型吧台桌，一人來訪最佳位置，緊鄰則是點餐櫃檯區與冰櫃甜點櫃，井然有序的規劃，吸引著甜點控朝聖。

老屋懷舊，加入歐洲鄉村風元素，小巧精緻，絕對是許多女孩們會喜歡，並尖叫的室內下午茶甜點店。

冰櫃每日新鮮推出限量蛋糕，每一次來PONPIE 澎派 都滿滿驚喜，有熱門的基本款檸檬塔、抹茶千層、我的藍莓夜、豐禾日栗、草莓乳酪派等特色甜點，讓你多重選擇。喜歡還可團購與訂購整個蛋糕。

挑選自己喜歡的位置坐下來，感受這老屋與甜點魅力，萍子之所以推薦這間甜點，這甜點很大有來頭喔，是板橋四大甜點店之一，愛吃水果款甜點下午茶的，絕不能錯過。

整大櫃，還有精采的水彩風景明信片，喜歡收藏明信片可挑選幾張購買。

室內還有隻店招財狗狗，不怕生，不咬人。

PONPIE 澎派 菜單，用夾子，簡簡單單，沒有太過囉唆設計，低消飲料一杯，用餐限90分鐘，ponpie澎派外帶甜點、ponpie生日蛋糕預定。

熱門排行推薦飲料，咖啡、茶都提供。

這款：夏日芒果乳酪150元，主要上頭擺放了滿滿產地直送愛文芒果，每一塊厚實新鮮飽滿，並加入法國發酵奶油、cream cheese、美國杏仁粉、吉利丁製作，新鮮芒果搭配滑順乳酪內餡，低糖杏仁奶油餡增添整體的口感，酸酸甜甜的金黃芒果與顆顆如寶石般的藍莓，兩種層次加入，原來藍莓與芒果如此搭，滿滿水果香氣，好好吃 。

這款：我的藍莓夜140元，光聽名字就很夢幻吧，整個藍紫色系，上頭放滿了一顆顆藍莓，光看水果給的份量就很過癮，超級視覺性。

我的藍莓夜 是由藍莓、藍莓生乳酪、藍莓粒杏仁餡、薰衣草籽派皮、吉利丁組成，吃起來帶點微酸風味的藍莓生乳酪，散發淡淡香氣，下方酥脆餅皮，與藍莓的水果結合，清爽不膩，很美味。

抹茶歐蕾140元，選自京都小山圓抹茶粉，加入職人鮮乳，看似小小一杯，卻很香濃好喝，上頭還有一層很清爽的奶泡，抹茶的苦散發著回甘的風味，抹茶控必點。

下午茶時光，在PONPIE 澎派 吃個水果塔、水果蛋糕，日系水果蛋糕，非常讓人小確幸，板橋人真的粉幸福，有這樣特色巷弄甜點小店，讓人可朝聖，若你也想吃甜點，板橋甜點必吃非這裡莫屬，近期也在各大百貨可見設櫃，喜歡的也可去那裡購買。

PONPIE 澎派 板橋甜點。

電話：02 2272 2224。

地址：新北市板橋區民權路202巷4弄1號。

營業時間：12：00～20：00。（周一休）。

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

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