南台灣首店　京都勝牛漢神巨蛋店店7/2開幕



▲京都勝牛的元祖炸牛排。(圖／黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

高雄的朋友也吃得到了！日本人氣炸牛排名店「京都勝牛」將在南台灣開出第一家店，地點就在高雄漢神巨蛋，開幕時間為7月2日。開幕初期也推出相關優惠，7月2日-7月4日首50名排隊顧客，消費套餐即贈勝牛三味套餐招待券1張。

京都勝牛炸牛排料理運用日本60秒工法「高溫快火油炸」，牛排直接高溫攝氏190度油炸60秒便起鍋，可讓牛排外部酥脆的同時保留肉質的鮮嫩度，將肉汁鎖在肉裡。另外，京都勝牛正宗的5種日式沾醬吃法也一樣被引進，並且加入鰹魚和風露與招牌牛排醬2種台灣限定口味，7種沾醬加上原味吃法，依照各種不同牛肉部位，更可交互搭配超過50種以上的個人風味。





▲京都勝牛三味。(圖／黃士原攝)



漢神巨蛋店開幕也推出三重限定優惠，7/2-7/4 首50名排隊顧客，消費套餐即贈勝牛三味套餐招待券乙張；7/5-7/8打卡每桌招待黑糖蕨餅乙份，每日限量100份；7/9-7/14打卡享$69套餐超值升級優惠(原價$120)。

來自日本的京都勝牛持續展店，但台灣的炸牛排自有品牌、王品集團旗下的「乍牛」卻在日前宣布因應品牌調整，乍牛全台門店將在7月1日結束營業。王品集團表示，「乍牛」熄燈的主要原因是多角化發展過程中，王品集團不斷評估市場特性與自身資源，從集團戰略高度，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱扶強，期許符合消費者需求，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力，兼顧同仁及投資人的權益。