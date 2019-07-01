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免費彰化一日遊！5種「隱藏版行程」一場限40人

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[彰化田中] 台灣米倉：熱情的人文小鎮！到小鎮騎乘在鄉村田野中，親手DIY一份傳統手藝的溫暖。一起５２０！

▲彰化縣春遊活動規劃了5條隱藏版旅遊路線，其中一條就是田中尋米小旅行。（圖／規小孫提供）

旅遊中心／綜合報導

彰化縣坐擁得天獨厚之地理環境，人文、自然、農業及產業資源等各具特色，同時亦創造多元的觀光遊憩活動，為了使旅客能體驗彰化獨特風情，彰化縣政府自6月底至7月中旬，特別舉辦2019春遊美好彰化小旅行體驗活動，規劃了5條路線，採定點導覽方式，帶旅客深度造訪彰化魅力城鄉。

為了讓來訪者能夠更深入了解彰化、貼近彰化，本次活動特揀選彰化市、社頭鄉、田中鎮、田尾鄉、芳苑鄉等5鄉鎮市，以步行或自行車的慢遊方式，由在地社區協會團體以在地人的身份，親自現地引領旅客從生活層面認識家鄉文化、生態及產業特色。

▲▼彰化田尾公路花園，農村仙人掌園。（圖／IG@llliiioaix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲彰化田尾公路花園有許多迷人的園藝景觀。（圖／IG@llliiioaix提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

活動包含「彰化小西特色街巷與鐵道文化親子遊」、「清水岩自然森林饗宴小旅行」、「田中尋米小旅行」、「田尾公路花園樂遊花鄉小旅行」、「海牛文化與食農環教生態體驗營」等豐富行程，邀旅客一起前來聽彰化人說故事、體驗彰化人的在地生活節奏。

彰化縣城市暨觀光發展處表示，為推廣彰化縣小旅行體驗活動，本次與5鄉鎮市在地協會合作，共同推出5種特色小旅行活動，總計15梯次，570名額，即日起開放網路報名，全程經費由彰化縣政府補助，邀請大家一起來參加小旅行活動，感受不一樣的小鎮魅力。

報名網址：https://reurl.cc/e2A8L

▼2019春遊美好彰化小旅行體驗活動。（圖／彰化旅遊資訊網）

▲▼2019春遊美好彰化小旅行體驗活動。（圖／彰化旅遊資訊網）

關鍵字： 彰化旅遊 春遊美好彰化小旅行體驗活動

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