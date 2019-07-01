盤點台南打卡美食！超香濃「髒髒可可奶」還有炸雞甜甜圈

▲殺光記憶體！帶你征服4家台南超夯打卡美食！



旅遊中心／綜合報導 （影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



很多人都吃過髒髒包，但你有聽過髒髒包版的手搖杯嗎？台南最新打卡美食，除了特色手搖杯，還有顛覆傳統印象的炸雞甜甜圈、和限量版羅宋麵包，超搶手人氣太晚就買不到！趕快跟著花漾旅途主持人瑋鵬，把這些美食收進口袋名單。



第一站「壽sweet奶茶專賣」，還記得台灣幾年前掀起了飲品界的販賣機熱潮，不瞞大家，就是從這裡開始的！經過老闆不斷研發創新之後，現在還多了幾款特色口味手搖杯：像是採用錫蘭紅茶搭配來自紐西蘭鮮奶的經典款「黑糖珍珠鮮奶茶」，比例拿捏恰到好處，喝起來相當順口；或是結合髒髒包的「髒髒可可奶」，濃郁香氣也讓主持人一喝就愛上。





▲「黑糖珍珠鮮奶茶」每日手工現炒珍珠，奶香中帶著黑糖的香氣。





▲「抹茶奶酪」選用台灣當地抹茶，加上四季春和珍珠，口感中增加不少層次感。





▲「髒髒可可奶」現打芝士奶蓋，與純正100％可可融合在嘴中。

寿の製乳所

地址：台南市中西區郡西路75號

營業時間：星期二～日：13：00～18：00（周一公休）

第二站「大丸家手作炸雞甜甜圈」，顛覆「甜甜圈就要是甜的」傳統印象，結合了日式炸雞當內餡，除了一般大眾喜愛的經典椒鹽口味，還融合了台灣代表小吃─臭豆腐口味，這樣的組合吸引不少人前來挑戰。此外，日是咖哩飯套餐也有甘口（甜）辛口（辣）兩種可選擇，濃郁咖哩搭配馬鈴薯和紅蘿蔔超入味，還有湯品和小菜份量超滿足。





▲「起司花生醬炸豬甜甜圈」餡料飽滿一口咬下還會牽絲，甜鹹組合吃起來無違和感。





▲「臭豆腐炸雞甜甜圈」雞肉多汁不乾柴，搭配臭豆腐濃濃香氣，口感超扎實。

大丸家手作炸雞甜甜圈

地址：台南市中西區永福路一段72號

電話：062143909

第三站「城前料理亭」主持人特別介紹超人氣鮮蝦「爆丼」和「緊繃棺材板」，丼飯上鋪滿海膽和炙燒鮭魚、比目魚，滿滿鮮蝦外觀就像向日葵一樣綻放，讓人撥到手軟的份量十分豪邁；而棺材板結合日式料理，把內餡換成生鮮甜蝦、海膽、鮭魚卵、魚子醬、鮪魚泥…海味直逼爆表！







▲31隻鮮蝦圍繞在碗邊，豪邁分量完全看不到白飯。







▲台南傳統小吃「棺材板」結合日式的創新料理，海鮮控必吃！



城前料理亭



地址：台南市中西區康樂街19號

電話：062224598



最後一站「葡吉麵包店」是台南30年好口碑的手工麵包店，每到出爐時段店面都會被老客戶塞滿滿，手腳夠快才搶的到。而「羅宋麵包」是店裡第一名的招牌，綿密口感和底部焦香味獲得老饕讚賞，不管當點心還是早餐都合適，只要一出爐就被秒殺。





▲小秘訣：出爐時間約下午兩點左右，記好時間可別撲空。

葡吉麵包店

地址：台南市北區成功路200號

電話：062263593