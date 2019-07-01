點評：豬心＋豆瓣醬＝絕配

文、圖／小虎食夢網

前陣子公佈的米其林推薦名單中，有兩家足以代表台北小吃文化中的麵店，先不論這兩家是否和大家的口味，但我確實常和友在討論米其林時，覺得米其林應該把更多的店家留給當地的料理，而不是到那裡都是日式、法式、義式料理。那麼足以代表台灣的料理是什麼？

個人覺得酒家菜、海鮮、熱炒、小吃都是，別說推薦就算是授星也不為過。當然，對我來說好不好吃那是絕對性的主觀，再則那些評審也不該都是由外國人來當，也得分一半的評審給台灣人。對不對，我不知道，但這是我的想法。

好了，開場其實囉嗦了一些自以為是的想法，接下來才是主題。那天，意外因為走錯路又來到吉林路，米其林推薦的「阿城鵝肉」旁，然後又看到這間我想吃很久的陽春麵，而會對它有興趣完全是衝著創立於1968年的幾個字，我的天呀，比我老的麵店能不吃吃看嗎？

他的右邊是阿城鵝肉本來的吉林店，對面則是吉林二店，不說看倌可能不知道，阿城鵝肉其實本店在土城，但其實吉林路這間店比較廣為人知，特別是在得到米其林推薦後。

這一代是很多旅行業者，新聞媒體工作者下班找間餐廳吃飯，散飲的地方，能一開50年相信有他過人的本事。

對於越來越胖的我來說，小吃店能有冷氣是件幸福的事....即便小吃店談不上舒服。

除了騎樓和一樓冷氣雅座外，居然還有地下室的用餐空間，生意好時的狀況可見一班。

店裡的老菜櫃上有著幾個古早味的招牌，多少也顯示這家老店走過的歷史。

麵、飯、湯、小菜是一般小吃店的常備分類，但這間的選擇算是相對多上許多，最少我在點餐時一整個「五郎」上身，考慮了老半天遲遲無法動筆。不過，之後看我打了卡的友人罵我笨，因為我完全跳過他覺得最此店最厲害的「滷味」; 不選滷味的原因是我更愛「黑白切」，就像我常說的「好吃的麵店，必然拌隨著更讓人「味」醉的黑白切」，於是我把我的小菜全給了「黑白切」。

主食按理說我應該點我最愛，也很久沒吃的魯肉飯，但因為人家店名就叫「陽春麵」，於是選了一個自認比較特別的「南投意麵」，但因為點了豬心湯所以麵就選了乾的。基本上這麵的口感略爛，我沒有特別的好惡，淋上的油蔥頗正點帶點像是肉燥和豬油的香氣，但不曉得為什麼夾雜著淡淡的蝦米氣息，有一點特別，雖然談不上喜不喜歡。

通常我吃東西，特別是小吃很少看價位，但因為開在一級飲食戰區，我特別瞄了一下，這樣一份粉肝80我不能說太貴，畢竟是開在店租也談不上便宜的吉林路。份量對一個人來說是恰到好處，粉肝很綿很細當然也很嫩很化，甜度也非常好，幾乎沒有不好的味道。

本來我是想點比較少見的生腸，但不知道為什麼勾的時候選了最近酷愛的粉腸。有人說要知道一家黑白切處理的好不好，看兩樣就知，一是越來越少見的豬肺，其二便是處理不好會很苦的粉腸。基本上這家的粉腸處理的很好，不止沒有苦、異味，腸內的油質保持的也相當好，是以入口的微Q和咀嚼後腸內的油化口感都非常棒，粉腸獨特的味道也相當理想，大推。

接著是我看到就一定會點的豬皮，滷過的豬皮鹹香中透著豬皮特有的甜度，口感端比較脆口略帶微微的Q硬，但因為個人比較愛軟化的豬皮，但處理的相當乾淨是優點，加分加分加分！！！

最後是豬心湯，湯頭就是大骨湯的古早味，淋了一點香油和薑的氣息，很熟悉很順口，豬心切的蠻大塊，而且給的頗多，讓我忍不住又看了一次價位，得到是頗為滿意的60元，但當然也是以這裡的價位而論。豬心同樣處理的很好，但不知是不是煮的關系，我覺得有一點過老略硬，即便咀嚼端豬心該有的味道和甜度一點也不會少。也許，下次試試更直接的黑白切。

附帶一提的是這家的豆瓣醬我很喜歡。

吉林路五十年陽春麵店

地址：台北市中山區吉林路121號

電話：02 2541 9226

營業時間：10:00～02:00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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