點評：光是用看的就知道餅皮非常酥脆

文、圖／橘子狗愛吃糖

台中蔥油餅攤到處都是，因此能讓客人甘願大排長龍買的好吃度絕對不差，有天來逢甲夜市買【丁香深海旗魚串】發現旁邊的【逢甲丹丹香蔥油餅】排隊超多人，先前在永興街也看到好像同家的攤位，不過倒是沒有逢甲夜市這攤人氣這麼驚人，找了天算是比較剛開始營業的時間來試試（不然排隊人龍一開始不知道多久才買得到）。

目前這家【逢甲丹丹香蔥油餅】好像也就只有永興街有分店，逢甲的位置不難找，就在逢甲便當街官芝霖大腸包小腸的總店對面，這個十字路口永遠都非常熱鬧，我愛吃的幾家也都在這個路口：金享綠豆沙、逢甲丁香旗魚串、紅瓦古早味烤米血。營業時間從下午三點半開始，通常假日的話剛開始營業就已經會開始慢慢排隊。

有時排隊人潮多到幾乎把攤位都擋住，但如果早點來的話應該都還沒什麼人。雖然說三點半開始營業，但其實等熱好鍋通常都要四點了（有時我還遇過更晚開店）

雖然看到MENU上面有非常多口味，不過其實都只是調味粉口味的不同。

餅皮是煎整大張那種，可以選擇要買小份（1／4）、半張或全張，價錢算是相當便宜的，小份只要30元而已，雖然有分各種口味，但也可以混搭，等於你買一個小份想要兩到三種調味也是可以的，我個人就比較推薦這種點法。

而且煎餅的動作其實是沒有停過的，所以排隊後才知道其實排再長也不會等很久。

【小份招牌蔥油餅│海苔+梅子+辣味│30元（兩份）】



蔥油餅是切成小片裝在紙袋裡，方便我們可以在夜市裡邊逛邊叉或拿著吃，我點了兩個小份的要三種調味粉混搭，一般正常都是一份一種口味，（結果我恍神點的方式錯誤老闆也聽錯就混搭調味了XD才知道原來可以這樣點）

餅皮跟一般蔥油餅相比較薄，但是非常酥脆又香氣十足，熱熱的吃美味度自然不用說，想不到放冷掉吃雖然餅皮的酥度會變弱，可是冷掉的嚼勁其實也很不錯吃的啊。想不到只是簡單不過的蔥油餅，不用加蛋或加爆滿的配料，卻讓人一吃就喜歡。

三種調味粉兼具海苔香、梅子甜加上辣粉的微辣香，吃起來不單調調味也不過度，大概只有在這攤才吃得到這種點法，但也要老闆不怕麻煩願意幫客人這樣製作。以前我還有點過芥末跟咖哩口味我也喜歡，總之要單點或混搭就看自己喜好囉。

逢甲夜市總有各種新舊交迭的排隊美食，今天蔥油餅明天紅豆餅再來可能珍珠奶茶，我自己倒是蠻喜歡看到排隊就跟上湊熱鬧的，以這家【逢甲丹丹香蔥油餅】我覺得挺好吃，只是很簡單的蔥油餅本身，沒有什麼爆漿蛋黃或夾進肥美鮮蚵的噱頭，可是一吃就能記住，有到逢甲來我還挺推薦可以買來吃，點個小包或中份邊走邊吃剛剛好，簡單心得分享給大家。

逢甲丹丹香蔥油餅│逢甲夜市



地址：台中市西屯區逢甲路21號

營業時間：03:30Pm～11:00Pm

消費提醒：無店休日，建議04:00Pm過來差不多開始營業

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