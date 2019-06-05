不存在直線的公寓！巴塞隆納必訪世界遺產　「好野人米拉」的家

▲巴塞隆納的必訪景點－米拉之家。（圖／記者黃凱翊攝，下同）

記者黃凱翊／採訪報導

巴塞隆納可說是西班牙代表性的旅遊勝地之一，被喻為「伊比利亞半島的明珠」，更有「地中海曼哈頓」之稱；走上街道沒幾步路程，古蹟建築便陸續出現在眼前，建築師高第的作品矗立在街上，其中米拉之家更是一個造訪巴塞隆納時，一定要進去參觀遊覽的經典景點。

米拉之家(Casa Milà)是高第設計的最後一個私人住宅，顧名思義就是「米拉先生的家」的意思。米拉先生是當時巴塞隆納非常有名的一位富豪，他因為欣賞高第的設計，在1906年間特地找來高地蓋了這棟米拉之家，作為婚後和妻子一起住的房子。米拉之家也在1984年被列為世界遺產之中。

米拉之家最出名的設計特點，就是整棟建築物完全沒有任何一個直線，而是採用扭曲迴繞的方式蓋出了六層樓，這樣的設計讓整棟米拉之家像是一片巨大的波浪漂浮在城市之中，也讓米拉之家內的所有房間，都有擁有足夠的採光。導覽人員說，這是因為高第認為「直線是人類的產物，大自然中的萬物線條都是具有生命力的曲線」，才以這種方式設計米拉之家。



▲米拉之家從內到外都沒有直線的設計，高第認為曲線是「大自然的禮物」，直線是人類的產物。(左圖為米拉之家的中庭，右圖為米拉之家的樓頂)

米拉之家一共有六層樓，在最一開始米拉夫妻只住在二樓，三到六樓則是出租的公寓，直到現在依舊有人在裡面辦公居住，所以到米拉之家參訪時，除了一開始從一樓大廳進入欣賞美麗如貝殼般的中庭外，就會直接搭電梯到頂樓。頂樓也是米拉之家的其中一個特色，它擁有許多造型奇特的煙囪和尖塔，而且可以360度無死角飽覽巴塞隆納市景，甚至還能看見遠處高聳直立的聖家堂！

▲米拉之家塔頂擁有許多造型奇特的煙囪和尖塔，尖塔內藏著水塔，以前的居民會在這裡晾曬衣服。

沿著階梯魚貫而下，就會來到米拉夫婦當年起居的二樓，米拉之家的建築結構完全是由柱子承受重量，所有的牆面都不具支撐的能力，所以所有的隔間都是不規則形，即使是現在也能夠任意的修改隔間。雖然米拉夫婦的房間看起來並不華麗，但仔細研究還是能看出其中設計的巧思，例如地上的磁磚，高第利用六角形的規律的特性，將三種不同的圖案完整且巧妙的接在一起，螺旋接著螺旋、海星接著海星、章魚接著章魚，讓整棟米拉之家從上到下、由內到外，都如同置身在海洋世界之中。

▲▼米拉之家內可以看見當年米拉夫妻生活的模樣，雖不是特別奢華，卻也是富有巧思。



▲就連磁磚也有巧思，高第將海洋元素完整且巧妙地融合在裡面。

高第一生中最重視兩件事：一是上帝、另一個則是上帝創造的大自然，他的建築設計中處處看得見大自然的影子，如果到訪巴塞隆納的話，一定要參觀一下高第的作品，不論是米拉之家、蓋了100多年將在2026完工的聖家堂、奎爾公園還是高第自己的家等等，親眼見證這位建築天才如何將他的信仰融入到整座城市當中。

景點資訊

米拉之家(Casa Milà)

地址：Provença, 261 - 265. 08008, Barcelona

開放時間：11月到2月，9：00-18：30；3月到10月，9：00-20：00；12月25、26日，1月1、6日閉館。

門票費用：一般門票25歐元，網路事先購票22歐，學生票5.5歐元(僅限歐盟學生)，也可以購買藝術聯票。

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