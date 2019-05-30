2000顆粽子開賣10分鐘賣光！台中15元肉粽沒有5點來排隊買不到



▲台中東區15元肉粽名店阿源米糕的粽子7點才開賣，但開賣前就大排長龍。



圖、文／吃關關

台中東區15元肉粽名店阿源米糕的粽子7點才開賣，我們接近6點就到了居然排成這樣，超傻眼！！前面排隊的還很專業，不少民眾竟自備小椅子，其實我是看新聞才知道這間粽子這麼威，2000顆粽子開賣10分鐘內就秒殺，重點是便宜啦才15元，聽說料多又好吃很超值～但我跟你們說～這間沒有5點來排隊根本連粽子長什麼樣你都不知道啊。





▲不少民眾竟自備小椅子。

而且看了好幾家媒體，發現大家都不說是哪間，後來在某篇留言裡才知道是東區的阿源米糕。



排到一半開始有人過來數人數，結果在離我們還好遠的地方就說後面不用排了，覺得晴天霹靂，我們真的騎了很久才來耶，聽說這間有限量只賣80~90人，所以真的想吃一定要5點多就來排隊才買得到。





▲排到一半開始有人過來數人數。

阿源米糕除了粽子還有賣米糕、貢丸、南北貨批發..等等，如果你不買粽子就不用排隊。





▲阿源米糕除了粽子還有賣米糕、貢丸、南北貨批發。

現場有看到米糕，不知道跟粽子裡面用的是不是一樣。

後面廚房應該是在忙著蒸粽子，不過我們今天6點來已經算太晚，連顆粽子的影子都沒看到，但店家說他們每年只有端午節前後會排到這麼誇張，如果真的想吃可以等端午節後再來就不用排隊呦～



阿源米糕

地址：台中市東區樂業南路10號





▲南北貨。





▲後面廚房應該是在忙著蒸粽子。











