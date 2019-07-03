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片鴨嫩口、皮脆香！台中超夯「小鴨片」　還有超涮嘴鹹酥鴨

享受生活不無聊。規小孫 規小孫

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點評：想叫Uber Eats了～
ETtoday餓勢力

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

我們全家都是愛吃烤鴨的一族！連忘年之交都超愛吃烤鴨，有時候還會因為自己去買烤鴨便當，沒有買到鴨腿而悶悶不樂 XD但老實說，我們平常下班最常光顧的烤鴨便當就家裡附近那幾間～常去的買半隻的北平烤鴨大概就是美村路那間老店，和之前寫過的「鴨屋脆皮烤鴨」，不過這些都是假日來居多。

而這間「小鴨片」一直在我們的口袋名單裡，我們承認我們是因為那精美的文青盒裝而看上它的！但它背後那有名的「鴨片館」也是一大原因，只是一直還沒找到機會約朋友們一起去，畢竟「鴨片館」還是人多一起吃比較爽快啦！

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

放在口袋一陣子，每次在 IG 上發現它又出現、又被打卡就會心癢癢的我們，終於在某個假日的傍晚來排隊囉～那天來我們才發現好多 Uber Eats 會來拿「小鴨片」，短短半小時大概就看到了三組外送！我們打算下次也用XD來的時候大概才五點初吧，現場就已經有好多人在排隊～而我們點單買單的時候，也得到了一個大約 30～40min 再回來拿的時間，好加在旁邊就有全聯，我們剛好來去買菜、買爽Beer！

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

以外帶為主的「小鴨片」人潮真的一點也不誇張，而且是連裡面的工作人員人數也很驚人！比起一些老店來說，新潮且時尚感多一點的「小鴨片」的確感覺乾淨許多、明亮許多，我想會是更多年輕人的愛～^~^

最新的菜單是今年四月粉絲專頁發布的，不知道大家有沒有發現「小鴨片」的烤鴨套餐和一般有些不一樣呢～除了片鴨之外，「小鴨片」多了點台式烤鴨的做法！譬如鹽酥鴨、酸菜丫架湯等，套餐價格也有分成整隻（1號餐～ 6號餐）與半隻（7號餐～9號餐），大家可以看自己喜歡哪一種喔！

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

我們那天點的就是「8號餐：片半鴨＋鹽酥丫架（小）＄350」，領餐的時候就會拿到左右各個紙盒這樣的包裝～左邊就是「鹽酥丫架」，右邊則有片半鴨、小黃瓜、蔥段、甜麵醬 和 荷葉餅 6張（壓在片鴨下方）。

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

▲▼小鴨片。（圖／規小孫提供）

與我們經常吃的美村路烤鴨、鴨屋脆皮烤鴨相比，「小鴨片」一點也不遜色！片鴨肉質不乾柴、嫩口且皮脆香，搭配蔥段、小黃瓜一起超好吃！但不知怎的，我總覺得片鴨的份量比較少？！XD

另外那鹽酥鴨非常特別！香酥夠味，還有很多我們超愛的酥炸九層塔。整體來說，非常適合偶爾放鬆、小罪惡時吃、來杯啤酒夏天吃也超搭的啦～如果你（妳）吃膩了那些常去買的北平烤鴨店，有機會也可以來試試「小鴨片」，下次我想試試酸菜丫架湯！^~^

小鴨片

地址：台中市西區五權一街117號
電話：04－36095222
時間：11：30～19：00

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 小鴨片 規小孫 達人美食 美食情報 台中美食 台中烤鴨店

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