店內只有10個座位！台中文青風甜點店　必吃焦糖香草布丁

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／規小孫

還記得自己第一次在 Instagram 上看見「五金女子行」，心想著這名字也太可愛、太有趣。女子開的五金行，但賣的是甜點？！於是幾個月前我們就循線探訪，發現它居然就在我們一直也很想去的 Kichi 附近（轉幾個小彎）重點這一帶的老房子很特別，都小小的、彼此之間很靠近，後來查了一下附近是東山市場，難怪會有這種感覺～：）

還沒來之前，我真的在猜想，「五金女子行」的五金是不是因為老闆娘會做手工藝？！後來才發現，原來五金是指家裏真的有五位「千金」，女子除了說她們五個女孩之外，還有「女子（好）」的意思。

而且她們的爸爸真的有開五金行喔！^____________^ /

到底「五金女子行」有多小？！就上頭照片看的這個門面大小。令我第一眼便喜歡上的還有個原因，就是店裡櫃檯後方的那個 V 彩虹旗，我這個人很簡單，支持婚姻平權我就給讚！XD

其實一點也不女孩子的「五金女子行」，有點帥、有點酷、有點文青的門面很吸引我們～尤其那黑中帶點石紋的門框，好像黑色大理石般拉起一條條粗礦線條，顯得穩重許多。推開大門，店裡大概最多坐到8～10人吧！兩張雙人座位和倚靠著玻璃窗前的長條形座位區，另外靠近櫃台的牆面還有個兩人座位。

甜點和飲料都是「五金女子行」闆娘自己做的，尤其是甜點！有些名字很逗趣（請用諧音思考），實品也讓我們很驚艷。當然甜點每天都可能會不一樣，端看大家來的時候會遇到什麼、吃到什麼了～：）

這天我們點了：

#焦糖香草布丁 $90 #夏地芋 $150 #莓事多喝水 $135 #金萱茶 $110

雖然店裡的氣質沒那麼女孩子，但這一桌的甜點卻真的很女孩（笑）尤其是那些草莓們，一整杯的「莓事多喝水」和布丁旁滿滿的草莓，都讓人覺得少女心噴發！我絕對不會說這兩道是我點的XD

#焦糖香草布丁 $90

俺當初就是看上了「五金女子行」的布丁而來，雖然很久沒為了布丁鑽甜點咖啡店了～但趁著那陣子剛好是草莓季，能將焦糖布丁和草莓一起同時捕獲，真的是件很吸引人的事！而且這「五金女子行」的「焦糖香草布丁」真的很會，看似簡單的布丁用了純白但帶點凹凸紋路的瓷盤盛裝，呈現出一種乾淨無瑕的感覺。

一旁好多好多的切片草莓很美，是那種一顆顆都很新鮮的美！再加上整顆整顆的藍莓、橘子片等，配色相當鮮明、很像調色盤～布丁自然好吃的沒話說！入口滑順、潤口，搭上上頭滿滿的焦糖醬，每口都是令我著迷的滋味 ：）

#夏地芋 $150

有沒有認真唸一下這個名字啊！哈！不得不説「五金女子行」的闆娘們真的很不正經（FB關於我寫：我們的字典裡沒有正經）。而這「夏地芋」令友人非常讚賞，如果不是因為她有胃食道逆流的問題，她肯定可以一個人吃完一整塊～所以一人一半的我們，自己吃到了這「夏地芋」裡居然還有芋頭丁的口感，吃起來香氣溫潤不誇飾，會讓人不自主的一口接一口，尤其與無糖的熱茶相搭，很是絕配！

#莓事多喝水 $135

我承認自己是因為喜歡氣泡水、草莓和「視覺效果」而決定來一杯「莓事多喝水」！原本只是因為 Instagram 的照片，結果闆娘將它端到我們的桌上時，自己的眼睛都瞪大了！因為草莓好多好多、超級多！不管是杯壁或者杯口，幾乎都快被草莓給塞滿了，害我一開始花了好久吃了好多草莓，才能順利的喝到氣泡水～但我願意為了「莓事多喝水」，沒事多喝水！！！XDD

口袋裡總是有吃不完、去不完的口袋名單，真正去了之後又有好多還沒寫完（欠很大的概念 XD就像是這間初訪就讓我們很喜歡的「五金女子行」，我居然可以從草莓季放到今年的草莓應該沒了？！甚至都從東京回來了～不得不說「吃」很簡單，要把他們一一記錄下來，真的需要很大的毅力和衝動（吃的衝動往往比較簡單）！

如果你（妳）也喜歡吃甜點，這間「五金女子行」由衷的推薦給大家～但別找太多好姐妹、好閨蜜，畢竟這裡座位不多，就找最好的那一個！或者最愛的阿那答也 Hen 可以，因為這兒很適合安安靜靜的品嚐甜點，一個人更是一點也不違和呢！^~^

五金女子行



地址：台中市北屯區北屯路266-2號

電話： 04 2247 2137

時間： 13:00~18:00（一二休）

享受生活不無聊。規小孫 FB