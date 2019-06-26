想吃早點來！藏身師大的白色空間　大嗑鳥巢咖裡、日式刨冰





文、圖／規小孫

這間「小丘 chiu」是我們這趟上台北旅行的意外插曲，旅行就和人生一樣，有著許許多多的未知與變化，有時候這些小插曲，無非也是旅程中的回憶。為什麼說它是插曲呢？！因為我們原本要去的「富士咖哩」，因為我沒注意到時間，居然好死不死挑了個休假日跑去～XD所以路上只好繼續搜尋「台北咖哩」（友人最近莫名的想吃咖哩），最後便被這間「小丘 chiu」吸引而來！

位在台電大樓站附近的「小丘 chiu」，屬於「師大美食」的範疇，附近泰順街一帶散步起來很舒服、很愜意，喜歡慢步調的你（妳）有機會可以來這走～ ^_____________^ /

因為 IG 而發現了「小丘 chiu」，也因為整間店的可愛氛圍而讓我們決定來這吃咖哩～雖然開車上來的我們，在巷子裡找車位有點擔心，但好加在附近就有收費停車場，花不到十分鐘就等到了位置。延著導航步行往前，這條泰順街上有著許多小店家，不過唯有「小丘 chiu」最突出、最顯眼？！或許是因為那抹純淨的白吧！使得一眼望去，讓原先老舊的公寓大樓下有了生命力！這樣老屋欣力，是自己很欣賞的。

屋裡的座位數不算多，門口旁倚著大面玻璃窗的座位區可以坐上四個人， 轉角處玻璃窗前的高腳椅區也可以坐上 4~5 個人，其餘就是空間裡的兩人座位兩桌。約莫一點才到「小丘 chiu」，大概還算是假日用餐的熱門時段，約莫等候 20分鐘左右入場的我們，選了轉角處的高腳椅座位區入座！

老實說躲在這小小的轉角處挺有秘密基地的感覺，我們倆也在這裡悠閒的享用了各自的鳥巢咖哩與布丁～雖然沒吃到 IG 很紅的富士咖哩，但有著「家」的味道的「小丘 chiu」我們頗喜歡：）

「小丘 chiu」以鳥巢咖哩與日式刨冰為主，那天我們倆就點了很想吃的咖哩。口味皆為「辛口」的「牛肉」鳥巢咖哩！另外提供的豬肉咖哩，則為甘口的喔！而鳥巢就在上頭的「起司」或「油條」，二擇一！我們直接各點一種，友人愛起司、我愛酥脆的油條酥^~^

「小丘 chiu」的咖哩醬汁相當濃欲，且我們選的牛肉咖哩有著微辣的口感！在這種越來越熱的天氣裡，吃起來特別開胃、好吃～咖哩中的牛肉都很大塊，是那種帶有牛筋的牛腱部位，上頭的糖心蛋座落在起司或油條酥上，剛好有種鳥巢裡有雞蛋的感覺，這樣的小巧思超有趣的！

套餐可以選擇搭配布丁的組合，所以我們就點了一個布丁來當飯後點心。 注意看「小丘 chiu」的布丁上還有麥片等顆粒，用金色的小湯匙舀上一口入嘴品嚐～上頭的麥片使得布丁的口感更多層次！不只布丁軟嫩、Q彈，更多了脆脆的咀嚼口感，器皿加分不少呢！^~^

端午三天連假我們北上小旅行了三天，拜訪了我這個文青（自己說）一直還沒去過的寶藏巖。也住進了兩間想了很久的飯店（金普頓大安酒店、南港老爺行旅），大家等我的分享文啦！我怎麼覺得文章永遠寫不完啊！XD

小丘chiu

地址：台北市大安區泰順街40巷2號1樓（台電大樓站）

營業時間：12：00～20：00（週一休）

享受生活不無聊。規小孫 FB