國外藝術家都愛上這！池上最南端阿美族部落　變身台東最美藝術村

▲天堂路是池上鄉的代表景色之一。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

記者蔡玟君／台東報導、攝影

池上鄉因伯朗大道、天堂路而聞名海內外，成為台東熱門旅遊地，但穿過這片田野阡陌，靜靜坐落在池上最南端的「振興部落」，其實更值得旅人一訪。振興部落近年備受日本、法國、土耳其等地藝術家青睞，紛紛不遠千里來此停留，結合在地人文特色，設計出一件件美麗藝術作品，讓這座人口不到500人的阿美族部落，化身為台東最美藝術村。

▲柒先生在台東萬安國小振興分校地彩繪壁畫。（圖／立時集團提供）



振興部落與國際藝術家接軌的開端是在2015年。當時全球知名的法國街頭藝術家柒先生（Julien Malland Seth）受邀來台作畫，根據知情人士表示，當時柒先生的原則就是尋找原住民地區和比較偏鄉的學校。「柒先生請他的翻譯一通通打電話直接和各個學校聯繫，結果大多被當作詐騙集團，但是，萬安國小振興分校一接到他們的電話就十分歡迎，讓柒先生非常感動。」

▲法國街頭藝術家柒先生（Julien Malland Seth）。（圖／立時集團提供）

因為這份感動，成為振興部落與國際藝術家接軌的開端。2015年夏，柒先生來到台東時剛好碰上阿美族豐年祭，他和阿美族人一起跳舞慶祝、品嚐道地的小米酒，切身感受阿美族的熱情，這份感受更延伸到他的創作。

▲柒先生在台東萬安國小振興分校創作的壁畫經過多年，仍色彩明亮。（圖／記者蔡玟君攝）

柒先生將萬安國小振興分校淺米色的校舍牆面當作畫布，並保留牆下綠色矮樹叢成為牆中間的點綴，最後繪出一位身穿傳統服飾的阿美族少女坐在樹叢上凝望遠方，遙想著阿美族傳統文化與歷史；而身後身穿現代服飾的小男孩，同時揹著阿美族傳統圖騰的背包，象徵現代文化不忘本，同時又默默守護傳統文化的精神。

透過網路社群平台廣闊分享，振興部落成為池上鄉旅遊新亮點，吸引許多人紛紛前來拍照打卡，讓這處部落開始走進民眾眼前。

▲日本藝術家阿部乳坊在振興梯田的木雕藝術創作《永恆的旅人》。（圖／記者蔡玟君攝）

2019年，水保局台東分局打造「萬物糧倉大地慶典」，以「縱谷大地藝術季」為主題，邀請來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣等共10位知名的環境藝術家駐村創作，沿著197縣道設計出全新12件大型戶外裝置藝術作品，為台東帶來全新旅遊魅力，而振興部落，則再次迎來2位國際藝術家的到來。

▲順著永恆的旅人指尖，可隱約看到遠方縱谷景致。（圖／記者蔡玟君攝）

日本木雕藝術家阿部乳坊看上部落內的振興梯田，這片稻海喚起他對故鄉新潟的思念，在這片與新潟擁有相似風景的中，阿部乳坊結合《漂鳥集》中的詩句和在稻田間起落的白鷺鷥景象，雕刻出全新木雕藝術創作《永恆的旅人》。

▲《永恆的旅人》設置在稻田中。（圖／記者蔡玟君攝）

策展單位表示，在思考設置這座《永恆的旅人》時著實費了一番功夫，經過阿部乳坊現場勘景後，決定將雕像設置在靠近馬路的稻田外側，從搬運到固定，就花了超過5小時時間才設置完成，也成為縱谷大地藝術季12件大型藝術裝置中，唯一一座無法近距離靠近打卡的作品。

▲永恆的旅人木雕作品加入白鷺鷥意象。（圖／記者蔡玟君攝）

但無法靠近作品拍照打卡又如何？這並非是阿部乳坊的主要目的。從振興梯田望去，視線穿過圍繞周邊的樹林，再更遠一點與天際相連的土地，是花東縱谷如菱格般的大地景致，身為過客的我們不妨駐足，順著永恆旅人的指尖，一起靜靜品味眼前寧靜美好的風景。

▲土耳其藝術家Fatih Kucuk正在將一片圍牆彩繪成代表阿美族的情人袋圖騰。（圖／記者蔡玟君攝）

相較阿部乳坊的作品，來自土耳其的藝術家Fatih Kucuk所創作的彩繪牆則顯得童趣生動。策展單位指出，Fatih Kucuk的創作特色就是堅持與當地人共同創作，因此多方考量後，由於振興部落就是阿美族部落，加上曾有與國際藝術家接觸的經驗，因此成為Fatih Kucuk駐村的地點。

▲土耳其藝術家Fatih Kucuk彩繪中的樣子。（圖／記者蔡玟君攝）

擅長動畫與壁畫的Fatih Kucuk來到振興部落後，先詳細了解阿美族的人文文化，從當地居民口中，他了解情人袋是阿美族獨有的文化特色，因此將部落活動中心前方空地一整排低矮圍牆變身成情人袋，將阿美族象徵愛情的圖騰利用藍色、紅色、綠色等色彩繪於牆面，變成一幅愛情牆。

▲土耳其藝術家Fatih Kucuk創作代表阿美族傳說的壁畫。（圖／記者蔡玟君攝）

而另一幅結合阿美族傳說故事的大型壁畫，則是透過與當地小朋友互動獲得靈感，可愛童趣的畫作，成為振興村內全新藝術亮點。這2幅作品由於就位在萬安國小振興分校後方，旅客可以與柒先生創作的壁畫串聯，一起欣賞。

▲童趣壁畫為振興部落帶來亮點。（圖／記者蔡玟君攝）

Fatih Kucuk也帶領部落小朋友一起創作動畫，由於動畫內容為傳達阿美族傳說，在多為隔代教養的部落內，透過創作，促進長輩與子孫互動，讓下一代能知道更多與阿美族有關的傳說。

▲台東縱谷大地藝術季位於池上天堂路的藝術作品之一。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

全新「縱谷大地藝術季」已從6月1日開跑，並持續至10月13日為止，12件全新大型藝術創作品散落在197縣道中，免費讓民眾可以一起拍照打卡、互動，隨著暑假旅遊旺季即將到來，旅客不妨規劃一趟池上之旅，走進台東最美藝術部落，欣賞這些藝術作品吧！

萬物糧倉大地慶典之縱谷大地藝術季

時間：2019年6月1日起至至10月13日為止

活動官網：http://www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw/

柒先生壁畫（萬安國小振興分校）

地址：台東縣池上鄉萬安村1鄰5號之2

阿美族情人彩繪牆與壁畫

地址：地址：台東縣池上鄉振興村6鄰36-1號

永恆的旅人稻田

地址：台東縣池上鄉振興二號產業道路