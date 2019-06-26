不只台北有　拿坡里「炸雞專賣店」將進駐桃園愛買店



▲拿坡里披薩的炸雞受到許多人喜愛。(圖／翻攝自官方粉絲頁)

記者黃士原／台北報導

餐飲業者三商集團旗下「拿坡里披薩」內的炸雞，一直廣受網友好評，日前被網友發現要在台北中山區農安街開設拿坡里炸雞店，讓網友笑說「終於回歸本業」。而除了台北市農安店之外，拿坡里炸雞位於桃園市的桃園愛買店也正在籌備中，桃園的炸雞控也有口福了！

社群平台《Dcard》、旅遊資訊平台「MOOK景點家」皆舉辦過「炸雞大賽」，評比台灣哪間炸雞最好吃，但結果無論是哪個平台的結果，「拿坡里披薩」的炸雞都因雞肉裹粉炸到皮酥脆口、肉軟嫩入味，加上醃料的微微辣度等因素，霸佔第一名的位置。



▲美墨炸雞。(圖／記者黃士原攝)

網友除了愛拿坡里炸雞之外，德州風味的美墨炸評價也很高，年初在微風南山美食街開出第3家店。德州美墨炸雞老闆Jennifer說，德州炸雞特色就是外皮厚又脆，而且都是經過醃製，口味比較重，他們家的炸雞就是經過12小時醃製，武媽媽則說，也因為這樣，德州美墨炸雞不用再加其他調味料或粉，直接吃就很美味。



▲每個來到葉麥克中藥炸雞的顧客都會買一份古早味雞塊。（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，台南新化就有一家炸雞店「葉麥克中藥炸雞」，開賣4小時就賣光，甚至連外地人都慕名而來，店家利用獨特的中藥配方調配炸雞，因此吃起來的口味和其它家非常不同，不僅不會讓人感到油膩，更能吃到鮮嫩多汁的肉質，難怪不管是台南在地人或是外地人，都甘願為了一塊炸雞排隊等待。