日本A5和牛三人套餐5000元有找　週一至週三晚間牛五花買1送1



▲平城苑東京燒肉能吃到日本A5和牛。



記者黃士原／台北報導、攝影

在日本擁有自家牧場及屠宰場的東京知名燒肉品牌「平城苑」，2018年在台灣開設首家平城苑東京燒肉，由於集團本身即為肉品供應商，讓台灣消費者得以平實價格就能吃到日本A5和牛，像是6月推出「流星三人套餐」4280元，含日本A5和牛五個部位、澳洲和牛牛舌、及椒鹽金桔賦味的西班牙伊比利豬梅花、檸檬與香料醃製的去骨雞腿肉直火燒烤，與和牛滷肉飯。

平城苑東京燒肉的母公司為日本前三大肉品公司，在兵庫縣擁有規模最大的屠宰場，旗下餐飲品牌80%皆使用自家畜養的日本和牛及國產牛，目前台北的平城苑東京燒肉選用的日本和牛皆為A5等級冷藏原肉，日本和牛售價相對其他燒肉餐廳較便宜一些。





▲「流星三人套餐」4280元，含日本A5和牛五個部位、澳洲和牛牛舌、及椒鹽金桔賦味的西班牙伊比利豬梅花、檸檬與香料醃製的去骨雞腿肉直火燒烤，與和牛滷肉飯。





▲澳洲和牛牛舌。





▲日本A5和牛前腿心。





▲日本A5和牛肩芯部位。

另外，平日午餐花420元起即可品嚐日本A5和牛燒肉定食，雙人肉盤「奏」2300元可享日本A5和牛、澳洲和牛及美國牛（共430g）；6000元的日本和牛頂級拼盤「寶船」則是匯集日本A5和牛六個部位、上等澳洲和牛牛舌(牛肉共690g)、鱈場蟹以及鮮蝦；「流星」包含日本A5和牛五個部位及澳洲和牛牛舌(共500g)，定價3300元。平日週一至週三17:00~19:30更推出牛五花買一送一的超值優惠活動（每人限點一份）。

平城苑東京燒肉提供正宗日式燒肉，對於和牛各部位分切較其他燒肉餐廳更為精細，如牛隻後腿內側三角形、一頭牛僅能取出2~3公斤、俗稱「和尚頭」的部位，霜降（即油花）愈豐富者切愈厚，燒烤後品嚐原味或沾醬享用。





▲日本A5和牛腹肉。





▲雞腿排。





▲肋間骰子肉。



牛小排部味則細分為四種切法，第一種是日本和牛肋間肉又名骨山，切條狀刻花刀，有助斷筋增添鮮嫩口感，並幫助醬汁入味；腰脊心牛排厚切二公分原味呈現，油脂豐富，肉質軟嫩；三角部位則切約0.4公分，呈現油脂與紅肉7:3的比例，肉質細緻軟嫩；油脂豐沛的牛五花則薄切0.2公分，刷秘制燒肉醬燒烤。

牛舌部份，牛舌舌尖則採蝴蝶刀薄切方式，表面刷胡麻油及特製韓式醬，燒烤後包夾三星蔥鹽享受爽脆口感；牛舌中段則較前段切略厚；牛舌後段最為軟嫩厚實，可厚切成骰子狀，燒烤後享受Ｑ軟彈性。





▲平日週一至週三17:00~19:30更推出牛五花買一送一的超值優惠活動（每人限點一份）。





▲牛五花。

日本每間燒肉店皆有自家鎮店秘醬，平城苑東京燒肉遵循日本配方，為不同部位肉品製作各式不同醬料，如赤肉較多的「日本和牛腿肉」刷上融合洋蔥、蘋果、黃桃、鳳梨、上白糖、日本醬油熬煮二小時，再拌入自製韓式醬的秘製燒肉醬，鹹香甘甜；骨山龍（日本和牛肋間肉）則刷上調和了八丁味噌、白味噌、味醂及韓式辣椒醬的特製味噌醬再燒烤；牛舌表面刷上日本胡麻油及融合洋蔥、三星蔥白及蒜頭的韓式醬，鹹香夠味。

平城苑東京燒肉

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓（微風信義）

電話：(02)2345-0270





▲用餐環境。



