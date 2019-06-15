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桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有

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▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲金皇天下館餐廳裡川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。

記者黃士原／台北報導、攝影

桃園人的世外桃源首推大溪、龍潭一帶，除了有大溪老街、石門水庫能去，臨近還有小人國、六福村等主題樂園，別以為龍潭只可以玩，這裡的美食餐廳也不算少，有道地客家、外省麵館及原住民料理，而離龍潭交流道不遠的金皇天下館可說隱藏版美食餐廳，很多人路過而不知，價格也很親民，菜色180元起。

金皇天下館主廚林暘熔是原住民阿美族，再加上曾在台北寒舍艾美酒店、鼎泰豐、音樂主題餐廳，以及主打新世代台灣風格料理叄和院等經歷，讓金皇天下館的菜色多元，包含川菜、粵菜、客家菜、遵循古味台菜，以及帶有原住民風味的料理。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲金銀蛋地瓜葉。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲宮保皮蛋臭豆腐。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲川味小炒。

林暘熔的菜色從常見的炒地瓜葉到難度高的金皇米粉鍋都有，還有超級費工的蔥味羽手先，這道菜就是先把雞翅不切開去骨，再塞入調味後的洋蔥、三星蔥，呈現外酥嫩、內多汁的層次口感，一吃便讓人成癮。

另外，林暘熔也使用野生紅土蔘入菜研發出「金皇天下雞」，運用台南玉井、台中大肚山的種野生紅土蔘，經過專人焙乾技術入菜，再加上埔里出產的菇蕈、龍潭當季蔬菜，搭配枸杞、紅棗、台灣快樂雞燉煮入味，雞肉嫩，喝湯時還帶著淡淡蔘味，就連美食家費奇一喝就愛上。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲重慶天皇老子排。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲金皇米粉鍋。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲蔥味羽手先。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲糖醋鱸魚。

林暘熔來自阿美族，對台灣土地的認同感更勝他人，特別喜愛使用原生種食材，從大地之蔘、藜麥、馬告，連地瓜葉都選用龍潭所栽種，然後再加上金銀蛋成了金銀地瓜葉這道菜。

另外，粵菜是林暘熔一開始學習廚藝的菜系，水煮牛、宮保皮蛋臭豆腐、重慶天皇老子排、川味小炒都是拿手經典菜，其中水煮牛裡的牛肉選得是現切新鮮牛肉，做到地道的原汁、原味。而水果蝦球在林暘熔手上則是小小變化了一下，選用大隻鮮蘆蝦搭配蘋果、奇異果及番茄等含有酵素纖維好消化。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲川味水煮牛。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲水果鮮蝦球。

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲金皇天下雞湯。

受到美食家費奇青睞的金皇天下館，也推出了費奇套餐，10道菜色包括宮保皮蛋臭豆腐、川味小炒或客家小炒(選一)、金皇米粉鍋、重慶天皇老子排、蔥味羽手先、糖醋鱸魚、金銀蛋地瓜葉、金皇天下雞湯、水果鮮蝦球、川味水煮牛、甜點蔘凍，定價3500元。

金皇天下館
地址：桃園市龍潭區中正路599-1號
電話；03-4991913

▲桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有。（圖／記者黃士原攝）
▲甜點蔘凍。

關鍵字： 美食情報 桃園美食 金皇天下館

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