採用最適合燒鵝料理的黑鬃鵝　金鳳錦燒鵝6/19正式開幕



▲金鳳錦燒鵝的燒鵝皮脆透光。



記者黃士原／台北報導、攝影

燒鵝是香港的代表性傳統料理，香港的甘牌燒鵝及一樂燒鵝甚至拿到米其林一星，更是台灣旅客到香港必吃美食之一，不過台灣本土鵝種普遍體型較大、肉質纖維粗，較不適合作為燒鵝料理，為此金鳳錦燒鵝的李滿江師傅特別花了5年與鵝農合作，在台灣培育有「鵝界拿破崙」美譽的黑鬃鵝，也是最適合燒鵝料理的鵝種。

由李滿江師傅籌備的金鳳錦燒鵝嚴選原食材從培育鵝隻開始，改良適合香港燒鵝之品種、有「鵝界拿破崙」美譽的黑鬃鵝，黑鬃鵝屬小型鵝種，因其頸至背部鬃毛有一明顯黑色羽毛帶得名，特點是頸、身、腳均短，皮下有一層豐膄肥美的鵝油，為烹飪燒鵝的上乘原料。





▲金鳳錦燒鵝的燒鵝是採用黑鬃鵝鵝種。





▲黑鬃鵝皮下有一層豐膄肥美的鵝油，為烹飪燒鵝的上乘原料。



李滿江師傅耗時超過5年的研究培育，把黑鬃鵝與台灣鵝種培育出質量更佳的鵝種─李滿江師傅改稱牠叫「烏鬃鵝」，一年只於春秋兩季孵育兩次卵，培育率僅有7成。李滿江師傅說，除了在特定合適的緯度及氣候中飼養，還須提供有活水的自然生長環境，為讓鵝隻能健康生長，更特別採用歐洲引進之益生菌種取代施打抗生素。

李滿江師傅表示，秉持著呈現燒味最佳口感及味道的理念，所以他們的燒鵝都是先在央廚做好前置作業，例如塞醃料及風乾等，然後再送到金鳳錦燒鵝餐廳，每餐現場燒製，並非先燒好一整天的份量放置。





▲金鳳錦燒鵝也有叉燒。





▲金鳳錦燒鵝也有燒肉。

金鳳錦燒鵝位於捷運國父紀念館站附近，6月19日起正式開幕營運，除了招牌燒鵝之外，還有叉燒、燒肉、油雞及滷水鵝等，也提供講究食材、耗時熬煮的港式養生老火湯。推薦招牌餐點是金牌烏鬃燒鵝，例牌單點價為460元，並提供上庄（600元）、下庄（600元）及半隻（1200元）、全隻燒鵝（2300元）等不同份量的多元選擇，喜愛套餐的消費者則可以選擇金牌烏鬃燒鵝套餐，包含飲品、小菜、白飯或日式拉麵及米線，套餐價為280元。





▲油雞。



金鳳錦燒鵝講究的還有港式老火湯，老火湯是指以慢火長時間煲煮的湯品，選料講究嚴謹，多用蔬菜、肉類、藥材、海味熬煮而成，金鳳錦燒鵝堅持每天備料熬煮2小時以上，以文火慢燒，才能煲出食材的精華，同時湯底清澈而不混濁，堅持不添加藥材，以原食材提供最天然的營養美味，其中招牌湯品-日月魚姬松茸唐排土雞湯以扇貝、唐排、土雞及珍貴的野生姬松茸熬煮，清潤滋補，入口清爽甘甜。





▲滷水鵝。



茶飲部分則由曾獲「2018香港金茶王亞軍」孫言睿師傅調製研發，創意融合台灣在地特色飲品-珍珠奶茶，獨家推出搭配燒鵝料理的港式珍珠奶茶，當濃郁的港式奶茶遇上台式珍珠，採用三種斯里蘭卡茶葉拼配，基底清香爽口，讓品嚐鮮嫩肥美的燒鵝同時而不膩口。

金鳳錦燒鵝

地址：台北市大安區光復南路240巷29號

電話：(02)2751-6333





▲燒味雙拼套餐。240元。





▲金牌烏鬃鵝鵝腿飯套餐。

