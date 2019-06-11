文青風的一式排骨台北首店落腳京站　6/28開幕



▲文青風的一式排骨台北首店落腳京站。(圖／和億生活集團提供)



記者黃士原／台北報導

去（2019）年9月在台中Jmall商場開幕的一式（排骨）的一號，不到一年的時間，即將開啟台北首店，預計6月28日進駐京站。一式也是和億生活旗下首家管顧品牌，對於一式的規劃，從台中出發，拓點北部，年內預計開出2家，第1家是位於人流最高的京站，第2家則預計於年底開在新北市。





▲一式的炸排骨。(圖／和億生活集團提供)



一式品牌定位雖為經典的台灣味，但走的是文青風的內裝風格。店內四大人氣商品，炸排骨、雞腿、爌肉飯、滷雞腿，其中炸排骨與炸雞腿討論度高，雖是炸排骨吃起來十分清爽口頰留香，雞腿厚實多汁。滷系傳統美食則有爌肉與滷雞腿，滷汁製作以蔥、薑、蒜、醬油、米酒為基底，還加入了雞頭、雞腳，增添膠原滑嫩口感。



▲招牌油雞粥套餐。(圖／和億生活集團提供）

來自新加坡的了凡油雞飯‧麵今年第5家分店進駐桃園國際機場第二航廈，6月1日正式開幕。了凡油雞飯‧麵以招牌油雞、叉燒、燒肉、排骨，搭配飯、麵不同主食，這次進軍桃園機場第二航廈，不僅成為機場內唯一米其林美食，更領先新加坡本店推出全新早餐組合，中式經典早餐「粥」搭配招牌油雞、叉燒、燒肉，創造出獨一無二米其林風味早餐，供餐時間是AM6:00-10:30，讓饕客不用飛到新加坡也能品嚐地道新加坡米其林美食。