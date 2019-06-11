ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

文青風的一式排骨台北首店落腳京站　6/28開幕

ETtoday餓勢力

▲文青風的一式排骨台北首店落腳京站　6/28開幕。(圖／和億生活提供)
▲文青風的一式排骨台北首店落腳京站。(圖／和億生活集團提供)

記者黃士原／台北報導

去（2019）年9月在台中Jmall商場開幕的一式（排骨）的一號，不到一年的時間，即將開啟台北首店，預計6月28日進駐京站。一式也是和億生活旗下首家管顧品牌，對於一式的規劃，從台中出發，拓點北部，年內預計開出2家，第1家是位於人流最高的京站，第2家則預計於年底開在新北市。


▲一式的炸排骨。(圖／和億生活集團提供)

一式品牌定位雖為經典的台灣味，但走的是文青風的內裝風格。店內四大人氣商品，炸排骨、雞腿、爌肉飯、滷雞腿，其中炸排骨與炸雞腿討論度高，雖是炸排骨吃起來十分清爽口頰留香，雞腿厚實多汁。滷系傳統美食則有爌肉與滷雞腿，滷汁製作以蔥、薑、蒜、醬油、米酒為基底，還加入了雞頭、雞腳，增添膠原滑嫩口感。


▲招牌油雞粥套餐。(圖／和億生活集團提供）

來自新加坡的了凡油雞飯‧麵今年第5家分店進駐桃園國際機場第二航廈，6月1日正式開幕。了凡油雞飯‧麵以招牌油雞、叉燒、燒肉、排骨，搭配飯、麵不同主食，這次進軍桃園機場第二航廈，不僅成為機場內唯一米其林美食，更領先新加坡本店推出全新早餐組合，中式經典早餐「粥」搭配招牌油雞、叉燒、燒肉，創造出獨一無二米其林風味早餐，供餐時間是AM6:00-10:30，讓饕客不用飛到新加坡也能品嚐地道新加坡米其林美食。

關鍵字： 美食情報 一式 排骨飯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

富少飆小牛害死女友釀2死3傷！ 怪車「又老又差」檢痛批：競駛為樂

推薦閱讀

「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

別被眼睛騙了！六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米端上桌

全台最大！大師兄銷魂麵舖將在台中設立第4家門市

新加坡三大品牌全到齊！松發肉骨茶宣布進軍台灣　8月開出第1家店

Lady M開心果千層蛋糕5/31上市　同步推出檸檬系列商品

台南火鍋控先衝一波！祥富水產6/3進駐新光三越台南西門店

新店人也吃得到　祥富水產火鍋超市將進駐新店家樂福

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

串家物語板橋店6/21搶先試賣

文青風的一式排骨台北首店落腳京站

訂房網恐有個資洩漏問題學1招自保

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

高雄冰品店有芋頭控最愛香濃西米露

徜徉台版夏威夷！10個台東自由行玩法

花蓮青年旅館獨立雅房只要500多元

熱門行程

最新新聞更多

文青風的一式排骨台北首店落腳京站

頂級私廚Villa Ollila客座..

下午宵夜首選！這些食物熱量不到200..

高雄漢來新品牌逸居智能旅館

亞尼克推出10款芒果系甜點

濟州島夢幻海岸步道能划透明獨木舟

衝台東看熱氣球！立榮2天1夜4190..

新北藏「迷你版繡球花海」免費看！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366