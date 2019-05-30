Lady M開心果千層蛋糕5/31上市　同步推出檸檬系列商品



▲Lady M開心果千層蛋糕5/31上市。(圖／Lady M提供)



記者黃士原／台北報導

2019年Lady M全球最新口味「開心果千層蛋糕」在台灣也吃得到了！細緻的開心果卡士達，入口後濃郁的堅果芳香在口中綻放，開心果千層蛋糕單片280元，九吋2,800元，旗艦店、晶華專櫃同步販售。除此之外，亦同步推出各種檸檬系列商品，提供甜點控更多選擇。



新推出的開心果千層蛋糕，主廚以義大利開心果醬、鮮奶油及卡士達調和而成的開心果卡士達，勻稱地抹在蛋皮間；開心果醬選用來自義大利西西里島的開心果製成，最後把開心果碎粒灑於千層蛋糕最頂層。開心果千層蛋糕單片280元，九吋2,800元。旗艦店、晶華專櫃同步販售。





▲Lady M檸檬千層蛋糕。(圖／Lady M提供)

而檸檬特殊的香氣、簡單清爽的風味是夏日裡的最佳選擇，Lady M有檸檬千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元，晶華專櫃獨賣。)、檸檬塔(單片260元，九吋2,600元)兩款商品，最高紀錄曾一天賣破千片。而首次推出的檸檬蛋白霜蛋糕(單片270元，九吋2,700元)，則是有如雲朵般的蛋白霜，再搭配檸檬與柳橙風味蛋糕。





▲Lady M檸檬塔與檸檬千層。(圖／Lady M提供)

Lady M今(2019)年初曾經快閃新光三越台中中港店1個多月，讓台中的甜點控與Lady M鐵粉們終於不用跑到台北去吃了，只是快閃活動在2月28日結束。但現在台中的甜點控可以想吃就去吃了，因為Lady M將在台中開出全台第三家分店「台中店」，這次不是快閃店、而是永久店，目前Lady M正在人力銀行上召募台中店員工，相信再過不久就會開幕了。