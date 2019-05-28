新店人也吃得到　祥富水產火鍋超市將進駐新店家樂福



▲祥富水產即將插旗新店地區。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

首創火鍋超市新型態的祥富水產，在高雄、台中、台北、桃園及新竹展店之後，最新的消息是計劃進軍新北市，地點就在新店家樂福，目前正在裝潢中，預計是7月開幕，以後新店人想吃火鍋超市就不用跑台北市了。

祥富水產火鍋超市食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元。





▲想吃什麼就現買現煮，這是祥富水產火鍋超市最大特色，上圖為台北一號店。（圖／記者黃士原攝）

至於什麼食材最受歡迎呢？祥富水產火鍋超市食材營運部經理陳姿秀，美國Prime雪花牛、牛小排及西班牙伊比利豬人氣都很高，而波士頓龍蝦與日本和牛A5等級雪花也很受歡迎。陳姿秀表示，因為集團本身就具備水產背景，因此才能取得便宜的食材價格，回饋給消費者。





▲波士頓龍蝦(半隻)是祥富水產的招牌之一。(圖／黃士原攝)

雖然火鍋超市很夯，但「暴龍級大份量肉盤」打出名號的肉多多火鍋，在去年底時推出火鍋超市型態火鍋店「超越水產」新品牌，才經過4個月，肉多多火鍋就結束超越水產這個品牌，全台6店都結束營業，肉多多火鍋表示，6家中有4家再轉型為肉多多火鍋，而台中公益店與台北南京店則因為租金不符合成本效益，約滿就不再續約。